Max Verstappen heeft zijn allereerste kwalificatie in een GT3-bolide op de Nordschleife afgesloten met een derde startplek. De Nederlander lag in de openingsfase van de sessie nog heel even op koers voor de pole position, maar kon in zijn laatste snelle ronde – mede door drukte op de baan – de tijden van Christian Krognes en Frank Stippler niet meer counteren. Verstappen start zo als derde aan de race, maar was slechts drie seconden langzamer dan de vanaf pole vertrekkende Krognes.

De kwalificatie op de ‘Groene Hel’ werd op de vroege zaterdagochtend uitgesteld, vanwege de dichte mist die boven het circuit hing. Rond 09:00 uur Nederlandse tijd mochten de GT-bolides toch aan de sessie beginnen. In zijn eerste vliegende ronde zette Max Verstappen meteen een 8:46,694 neer, en was daarmee 24 seconden sneller dan de nummer twee in zijn klasse.

LEES OOK: Wint Max Verstappen in de GT3 op de Nordschleife? Kijk via deze stream!

De baan werd echter sneller, en niet alleen Verstappen maar ook de concurrentie konden hun tijden aanscherpen. Uiteindelijk werd de wereldkampioen in de Formule 1 in zijn #31 Ferrari 296 GT3 derde, met een tijd van 8:09,126. De Noorse Christian Krognes pakte pole position.

Verkeer

“Het ging eigenlijk wel goed”, vertelt Verstappen in de live-uitzending van de Nürburgring. “Om hier de beste tijd te rijden, is natuurlijk niet makkelijk. Tijdens mijn laatste ronde kwam ik ook veel te veel in het verkeer terecht, waardoor ik geen goede snelle ronde kon rijden. De auto rijdt verder wel goed. Ik rijd hier natuurlijk voor de eerste keer, en het is jammer van die laatste ronde, maar het hoort erbij.” Voor de race heeft Verstappen – uiteraard – het hoogst haalbare doel in gedachten: winnen. “Dat kunnen we ook wel, maar we gaan het zien hoe het tijdens de race uitpakt.”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.