Adrian Newey wordt mogelijk vervangen als teambaas van Aston Martin. Verschillende bronnen melden dat de Engelsman binnenkort het veld moet ruimen. De gelauwerde ontwerper, die aanvankelijk naar Aston Martin kwam vanwege zijn succesvolle designs, zou wel aanblijven om zich opnieuw te focussen op de ontwerpafdeling. Jonathan Wheatley, de huidige teambaas van Audi, wordt veelvuldig genoemd als zijn mogelijke vervanger.

Newey werd enkele maanden geleden tot teambaas benoemd. Gezien de huidige vormcrisis bij Aston Martin zou hij zich echter opnieuw op de ontwikkeling van de AMR26 moeten richten. Aston Martin is er in 2026 nog niet in geslaagd een race te finishen. Tijdens de laatste GP van China viel zowel Lance Stroll als Fernando Alonso uit. Dit heeft alles te maken met de gebrekkige Honda-motor; de nieuwe aandrijflijn wordt geplaagd door betrouwbaarheidsproblemen, evenals hardnekkige trillingen die de coureurs fysiek tot het uiterste drijven.

Jonathan Wheatley

Verschillende media tippen Jonathan Wheatley als opvolger van Newey. De Britse ingenieur, die voorheen sportief directeur was bij Red Bull en dus jarenlang samenwerkte met Newey, is momenteel teambaas bij Audi. Voor Wheatley zou een eventuele transfer de kans bieden om opnieuw met Newey samen te werken en bovendien een mogelijkheid zijn om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk. Of hij daadwerkelijk de overstap gaat maken, moet nog blijken. Bovendien is de timing afhankelijk van zijn contract bij Audi.

Beide teams laten overigens weten dat de berichtgeving rond Newey en Wheatley vooralsnog speculatief is. “Het team zal niet ingaan op mediaspeculaties over het managementteam”, aldus een woordvoerder van Aston Martin. “Adrian Newey blijft het team leiden als teambaas en managing technical partner.” Audi bevestigde dit standpunt: “We zijn op de hoogte van de recente mediaberichten”, reageerde de Duitse renstal. “Er is op dit moment geen officiële update van onze kant en we geven geen commentaar op speculaties.”

