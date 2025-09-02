Na de dubbele puntenfinish in Hongarije voor de zomerstop, heeft Aston Martin in Zandvoort opnieuw goed gescoord. Ondanks een moeizaam weekend wisten Fernando Alonso en Lance Stroll toch nog punten te scoren – punten die het team hard nodig heeft in de strijd om de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap.

In de eerste vrije training bevonden de twee Aston Martin’s zich beiden in de top 4. Een uitstekend begin van het weekend. Gevraagd naar zijn kansen voor dit weekend zei Alonso het volgende: “Mercedes, Ferrari en Red Bull lijken niet te ver weg, dus we zullen proberen om met ze mee te doen.”

Op zaterdag wist Aston Martin het tempo van vrijdag niet vast te houden. In Q1 verloor Lance Stroll de controle over zijn AMR25 nadat hij met zijn linker wielen in het gras kwam, en crashte in bocht 13. Zijn tweede crash van het weekend. Teamgenoot Fernando Alonso wist zich wel naar Q3 te knokken en zette uiteindelijk de tiende tijd neer. Geen slecht resultaat, maar na de veelbelovende vrijdag baalde de Spanjaard zichtbaar. “Als je als laatste eindigt in Q3, is P10 niet de beste startpositie”, zei Alonso tegenover F1TV. “We moeten morgen beter zijn.”

Aston Martin vecht zich terug

Na een hoopvolle vrijdag en een teleurstellende zaterdag wist Aston Martin zich te herpakken op zondag. Beide Aston Martin-coureurs hadden een race vol ups en downs. Stroll pakte een uitstekende zevende plaats en zijn teamgenoot Alonso finishte achter hem op de achtste plaats. Beide profiteerden van de penalty voor Andrea Kimi Antonelli. “We hebben misschien een kans gemist”, vertelde Alonso tegenover F1TV na afloop van de race. “Sommige auto’s die voor ons finishten waren langzamer dan wij.” Stroll sloot zich aan bij die reflectie maar benadrukte vooral het harde werk van het team na afloop tegenover F1TV: “Hulde aan het team voor het repareren van de auto vrijdagavond en daarna weer op zaterdag, na de kwalificatie. Tot dat moment was het een frustrerend weekend.”

Met een dubbele puntenfinish verliest Aston Martin niet al te veel punten om in de strijd te blijven voor de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Het tempo van vrijdag leek misschien verdwenen, maar op zondag stond het team er wanneer het moest.

