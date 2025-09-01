Carlos Sainz fileert de stewards van de FIA en rivaal Liam Lawson. De Spanjaard kreeg tijdens de Nederlandse GP op Zandvoort een tijdstraf van tien seconden voor een botsing met zijn Racing Bulls-concurrent en uitte na afloop zijn frustratie. Volgens Sainz was de straf een ‘complete grap’. Hij hoopt bovendien dat Lawson – die zich volgens hem vaker schuldig maakt aan onnodige incidenten – lering trekt uit het voorval.

De clash ontstond kort na de herstart achter de safety car. In de eerste bocht koos de Williams-coureur voor de buitenkant, waarna Lawson binnendoor dook. Daarbij raakte hij het rechtervoorwiel van Sainz – het leverde de Spanjaard een lekke band op. Terwijl Sainz rekende op een straf voor Lawson, oordeelde de FIA juist dat hijzelf grotendeels verantwoordelijk was. Zijn vooras zou immers achter die van Lawson hebben gezeten. Na afloop haalde hij fel uit naar die beslissing.

‘Complete grap’

“Het lijkt me vrij duidelijk wat er is gebeurd”, verzuchtte Sainz zichtbaar geïrriteerd. “Er zijn talloze voorbeelden van twee auto’s die in de eerste bocht naast elkaar rijden zonder dat er contact ontstaat. Maar met Liam (Lawson, red.) lijkt dat blijkbaar lastiger. Hij kiest vaak voor contact en neemt onnodig risico op een lekke band of uitvalbeurt. Hopelijk leert hij hier iets van, want dit soort acties kosten ook hem te veel punten. Dat ik daarbovenop nog eens een straf van tien seconden krijg, vind ik een complete grap.”

LEES OOK: Kimi Antonelli legt kamikazeactie op Leclerc uit: 'Volgende keer denk ik wel twee keer na'

Na zijn mediaverplichtingen stapte Sainz nog naar de stewards om opheldering te eisen. “Ik wil hun standpunt horen, want dit is onacceptabel”, ging hij verder. “Dit niveau van jurering is de Formule 1 onwaardig. Als coureur, maar ook als mededirecteur van de GPDA (de vakbond voor Grand Prix-coureurs, red.) maak ik me hier zorgen over. Dit ga ik zeker aankaarten.” Sainz finishte uiteindelijk als dertiende, ver achter teamgenoot Alex Albon, die met een vijfde plaats waardevolle punten scoorde voor Williams. “Dat vat mijn seizoen wel een beetje samen”, sloot hij verslagen af. “Weer een race waarin ik ook vijfde had kunnen worden, maar door overmacht loop ik belangrijke punten mis.”

