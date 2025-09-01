Andrea Kimi Antonelli heeft spijt van zijn gewaagde inhaalactie op Charles Leclerc. De rookie probeerde de Monegask in de Hugenholtzbocht op Zandvoort te passeren, maar kwam in plaats daarvan tegen de achterkant van de SF-25 aan. Het betekende het einde van de Dutch GP voor Leclerc. ‘Natuurlijk vind ik het rot voor Charles’, vertelt de Mercedes-coureur naderhand.

Het is na de Dutch GP de vraag met wat voor een gevoel Andrea Kimi Antonelli naar zijn thuisrace op Monza gaat. De Italiaanse rookie probeerde in ronde 53 voorbij te komen aan Charles Leclerc, rijdend voor Italiaanse trots Ferrari. De inhaalpoging liep echter verkeerd af, en Kimi Antonelli raakte de achterkant van de SF-25. Leclerc kwam vervolgens in de barrières terecht, en kon zijn Nederlandse Grand Prix niet meer afmaken.

Nu of nooit

“Ik ging ervoor, omdat het zo moeilijk is om hier in te halen”, vertelt Kimi Antonelli na de race. De Mercedes-coureur kreeg een tijdstraf van tien seconden voor zijn actie, en zakte zo terug naar de zestiende plek. “Hoe langer je in de vuile lucht rijdt, hoe nadeliger dat is voor je banden en je tempo. Ik ging er dus voor, maar het was misschien te agressief.”

De Mercedes-coureur ging na de race ook meteen naar de Ferrari-motorhome in de paddock om zijn excuses aan te bieden. “Natuurlijk vind ik het rot voor Charles”, vervolgt Kimi Antonelli. “De volgende keer denk ik wel twee keer na. Ik plaats een volgende inhaalactie niet voordat ik honderd procent zeker weet dat ik ook echt aan een coureur voorbij kan.”

