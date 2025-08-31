Voor Charles Leclerc is het weekend in Zandvoort er eentje om gauw te vergeten. De coureur lag op koers voor een top tien-plaats, maar zag kostbare WK-punten voor Ferrari door een aanvaring met Andrea Kimi Antonelli verdampen. Leclerc zit na de race in zak en as, en komt maar tot één conclusie: ‘Het was een hel dit weekend.’

Ferrari stond vol goede moed aan de start van de Dutch GP. Het Italiaanse team was samen met McLaren de enige renstal met twee startplekken in de top-tien. Lewis Hamilton hoopte dat de Scuderia daar gebruik van kon maken door de strategieën voor de twee coureurs te splitsen. Uiteindelijk kreeg Ferrari niet de kans om de McLarens serieus onder druk te zetten.

Lewis Hamilton eindigde in ronde 23 al in de barrières, terwijl Charles Leclerc – dankzij de aanvaring met Andrea Kimi Antonelli – ook zijn race niet kon afmaken. “Kimi probeerde duidelijk iets te doen wat niet echt realistisch was”, blikt de Monegask na de GP terug. “Aan de binnenkant inhalen in die bocht (Hugenholtzbocht, red.) is altijd mogelijk, maar met het momentum bij het uitkomen behoud je die plek nooit. Ik heb de herhaling nog niet gezien, maar heb de indruk dat hij heel ver buiten de bocht zat. Hij raakte me aan en dat was het einde van mijn race.”

‘Dit weekend was een hel’

Leclerc kan daarom maar één conclusie trekken over zijn Dutch GP-weekend. “Het was een hel”, is de Ferrari-coureur duidelijk. “Van de eerste vrije training tot aan de race. Helaas ging het in de race zelf een stuk beter. Het is een moeilijk circuit, dus je moest heel agressief zijn. Dat deed ik met George (Russell, red.) aan de start, en daarna nog een keer omdat we pech hadden met de eerste safety car. Maar het mocht niks baten.”

