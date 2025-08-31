Lewis Hamilton heeft hoge ambities voor de Dutch GP. De Brit hoopt McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris vooraan de grid te kunnen uitdagen. De coureur weet ook al meteen hoe Ferrari dat het beste kan aanpakken: met twee verschillende strategieën voor Charles Leclerc en Hamilton zelf.

Lewis Hamilton zat tijdens het Grand Prix-weekend in Hongarije nog in zak en as, maar voelt zich na de zomerstop een stuk beter. De Brit haalde op de zaterdag in Zandvoort Q3 tijdens de kwalificatie, en mag als zevende aan de race beginnen. Hamilton vangt het hoofdnummer achter teamgenoot Charles Leclerc aan, en de Brit hoopt dat zijn team deze kans benut om McLaren op strategie te verslaan.

Ferrari is namelijk het enige team, afgezien van McLaren, waarvan beide coureurs een startplaats in de top-tien hebben. “Ik denk dat het slim is om de strategieën te splitsen, gezien ons doel om McLaren te verslaan”, vertelt Hamilton na de kwalificatie in Zandvoort. “Het is zeker een voordeel als beide coureurs naast elkaar starten. Hopelijk kunnen we dat helpen bij hoe we een overcut of undercut plaatsen.”

Verschil met Leclerc

De Scuderia heeft met twee startposities in de top-tien een behoorlijke ommekeer gemaakt ten opzichte van de eerste vrije training op vrijdag. Beide Ferrari-coureurs reden toen nog 1,6 seconden langzamer dan de snelste tijd van Lando Norris. Hamilton onthult dat alleen Leclerc wijzigingen aan de afstelling van zijn auto heeft aangebracht. “Ik heb al vaker dit jaar geprobeerd om zijn afstelling over te nemen, maar dat pakte nooit goed uit”, sluit Hamilton af.

