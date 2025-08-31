Voor Isack Hadjar kan het weekend op Zandvoort al niet meer stuk. De Frans-Algerijnse rookie behaalde op het circuit aan de Noordzee het beste kwalificatieresultaat uit zijn nog prille Formule 1-carrière. ‘Eindelijk ben ik tevreden met wat ik kon presteren’, vertelt een opgeluchte Hadjar na de sessie.

Isack Hadjar mag voor het eerst in zijn nog korte Formule 1-carrière vanaf de tweede startrij aan een race beginnen. De rookie vangt de Dutch GP aan naast Max Verstappen, nadat hij tijdens de kwalificatie nog geen drie tienden hoefde toe te geven op de meer ervaren thuisheld.

“Ik ben zo blij”, steekt Hadjar na de kwalificatie in Zandvoort van wal. “Eindelijk ben ik tevreden met wat ik heb gepresteerd. Ik heb het dus zeker goed gedaan.” De Racing Bulls-coureur legt uit hoe alles tijdens de beslissende sessie op de zaterdag ineens klopte. “De auto reed precies zoals ik wilde. De bolide reageerde heel goed, vooral in de laatste ronde. Waarschijnlijk hebben we een beetje geluk gehad met de windvlagen. Maar ja, ik heb een geweldige ronde gereden, omdat de auto zelf ook echt goed was.”

Gevecht met Verstappen?

Hoewel Hadjar hoopt zijn goede startplek ook in een mooi raceresultaat te kunnen omzetten, is de rookie ook realistisch met Verstappen op dezelfde startrij. “En hij start daarbij ook nog eens aan de schone kant van de grid. Hij heeft meestal ook hele goede starts. Ik denk daardoor dat Max eerder een auto voor hem zal inhalen.”

