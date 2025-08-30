Max Verstappen kon zijn aanwezige fans op Zandvoort niet verblijden met een polepositie. De Nederlander was op de zaterdag niet snel genoeg, en moest genoegen nemen met de derde plaats achter McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Ook voor Gabriel Bortoleto, inmiddels een goede vriend van de thuisheld, was het balen dat de coureur er niet met de gewilde startpositie vandoor ging.

Begin augustus deed Gabriel Bortoleto al een boekje open over zijn vriendschap met Max Verstappen. De coureurs begonnen in 2023 samen te simracen en die gedeelde passie bracht de twee nader tot elkaar. De Braziliaan hoopte dat zijn goede vriend tijdens zijn een na laatste thuisraceweekend in Zandvoort – voordat de Grand Prix na 2026 van de kalender verdwijnt – zijn aanwezige fans met een poleposite blij kon maken, maar daar staken de McLaren-coureurs een stokje voor. Bijna drie tienden moest de Nederlander uiteindelijk toegeven op het Papaja-duo.

Verstappen trots op Bortoleto

Bortoleto zelf strandde in Q2, en begint daarom vanaf de dertiende plek aan de race op zondag. Toch is Verstappen trots op de rookie. “Hij is een geweldige gast”, vertelt de Red Bull-coureur na de kwalificatiesessie. “Hij reed vandaag een hele goede kwalificatie, dus ik denk dat wat hij doet, zeker lijkt te werken.” Verstappen heeft zelfs de Braziliaan een beetje geholpen met de voorbereiding op zijn allereerste race in Zandvoort. “We hebben samen ook op de simulator gereden, en ik heb het circuitmodel dat ik zelf voor Zandvoort gebruik met hem gedeeld.”

