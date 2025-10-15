Aston Martin-teambaas Andy Cowell weerspreekt de geruchten over een eventueel pensioen van Fernando Alonso. De Spanjaard zei zelf eerder alleen een pensioen te overwegen, wanneer het Britse team weer aan de top meedoet. Volgens Cowell heeft Alonso het echter intern bij Aston Martin nog helemaal niet over stoppen, en gaat het in gesprekken met de wereldkampioen alleen maar over de reglementswijzigingen van 2026.

Fernando Alonso maakte al in 2001 zijn debuut in de Formule 1, en is met zijn inmiddels 44 jaar de meest ervaren coureur van de huidige grid. De Spanjaard heeft nog tot en met het einde van 2026 een contract bij Aston Martin, en zei eerder al dat de ingrijpende reglementswijzigingen van volgend seizoen de laatsten zullen zijn die hij in de Formule 1 zal meemaken. Of de tweevoudig wereldkampioen ook echt aan het einde van 2026 zijn racehelm aan de wilgen hangt, laat hij nog afhangen van de prestaties van het Britse team.

Aston Martin-teambaas Andy Cowell heeft in ieder geval nog helemaal niet gehoord van Alonso dat hij overweegt om eind 2026 te stoppen. “Ik heb daar nog niet met hem over gesproken”, vertelt Cowell aan Autosport. “Zijn gesprekken met mij in het afgelopen jaar waren allemaal gericht op 2026. Lance (Stroll, red.) deed precies hetzelfde, wat resulteert in een pijnlijk seizoen in 2025, maar we richten al onze inspanningen en aandacht op 2026.” Het team staat momenteel zevende in het constructeurkampioenschap, met een achterstand van vier WK-punten op Racing Bulls.

‘Alonso’s leeftijd is zijn kracht’

Volgens Cowell heeft Alonso nog zeker een rol te spelen bij Aston Martin de komende jaren. “Ik denk dat Fernando aan het nadenken is over het einde van 2026 en wat hij dan gaat doen, maar wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we in 2026, 2027 en daarna in de best mogelijke positie verkeren”, vervolgt de Brit. “Fernando heeft laten zien dat hij een fenomenale coureur is. Leeftijd lijkt voor hem geen probleem te zijn. Zijn leeftijd lijkt juist een kracht te zijn.”

