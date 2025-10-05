Red Bull is nóg een sleutelfiguur armer. Ditmaal wacht vooral Max Verstappen een grote verandering in de technische staf – zijn eerste monteur, Matt Caller, zal Red Bull na dit seizoen verlaten. Hij maakt volgend jaar de overstap naar het nieuwe fabrieksteam van Audi/Sauber. Meerdere Red Bull-technici gingen hem al voor, onder wie voormalig sportief directeur Jonathan Wheatley.

Caller, die pas sinds begin 2024 als eerste monteur van Verstappen fungeert, krijgt bij Audi/Sauber een flinke promotie; vanaf 2026 gaat hij aan de slag als hoofdmonteur. Daar sluit hij zich aan bij een groeiend lijstje ex-Red Bull-medewerkers dat inmiddels de weg richting Hinwil heeft gevonden. Sinds april zwaait voormalig sportief directeur Jonathan Wheatley daar de scepter. Als teambaas heeft de Brit al grote successen geboekt, waaronder het eerste podium van Formule 1-veteraan Nico Hülkenberg.

Het is geen geheim dat Audi gestaag mensen uit de topteams naar zich toe trekt om het fabrieksteam vanaf 2026 op poten te zetten. Caller blijft volgens bronnen van The Race nog tot het einde van dit seizoen bij Verstappen en Red Bull, alvorens hij zijn koffers pakt. Saillant detail: Matt is niet de enige Caller in de Red Bull-garage. Zijn tweelingbroer Jon is namelijk de eerste monteur van Yuki Tsunoda. Of ook hij in de toekomst de overstap maakt, blijft vooralsnog gissen. Toch maakt de link tussen de broers het vertrek van Matt extra opvallend.

