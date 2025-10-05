Met de apotheose van het seizoen steeds meer in zicht en een Max Verstappen die de druk er bij McLaren vol op heeft, neemt de spanning ook in Singapore hand over hand toe. De avondrace daar heeft alles in zich om zondag (14.00 uur Nederlandse tijd) te ontaarden in een zenuwslopend schouwspel. Waarom, dat lees je in onze preview!

Gekibbel, en McLaren onder druk

Het echec in Singapore met fouten over en weer, het nog niet veiligstellen van de constructeurstitel, de onderlinge (gezonde) rivaliteit en een auto die niet langer overal de snelste is. Oscar Piastri en Lando Norris zitten er bepaald niet lekker in de afgelopen weken. En alsof het nog niet genoeg is dat ze met elkáár moeten strijden om het kampioenschap, heeft Verstappen zich nu ook nog gemeld als outsider in de titelrace. Dat laat zich voelen; van beide coureurs tot Andrea Stella of Zak Brown – er gaat geen dag voorbij of het gaat bij McLaren in de media over Verstappen. In Singapore bracht de Nederlander ditmaal Norris van zijn apropos.

Al op donderdag werd tijdens de mediadag duidelijk dat de Brit niet heel warm wordt van alle vragen over zijn Nederlandse kameraad. Maar die vriendschap verdween in de slotronde van de kwalificatie even naar de achtergrond. Er was in Singapore spanning: Verstappen vond dat Norris onnodig lang langzaam had gereden en dat beïnvloedde Verstappens laatste snelle ronde in Q3. Het leidde tot opmerkingen over en weer; Norris had dan weer kritiek op Red Bull.

Voelt Norris de druk? Hij moet in de achtervolging op Piastri, die niet alleen voor hem staat in het WK maar ook op de grid in Singapore. En Verstappen, de man die hem al jaren de baas is, heeft zich ook gemengd in de strijd. Bovendien wordt van de McLaren-coureurs verwacht dat ze de constructeurstitel nu veiligstellen. Dat had in Singapore al gekund, maar door Piastri’s uitvalbeurt en Norris’ P7 lukte dat niet. Mocht McLaren zondag 13 punten meer halen dan achtervolger Mercedes en 10 meer dan Ferrari dan is de constructeurstitel een feit. Feestje dus.

Hoewel, dat hangt er voor Piastri vermoedelijk ook vanaf hoe zijn race eindigt. Als Verstappen wederom een flink aantal punten inloopt – 25 in het voor de Australiër ergste geval – dan zal dat als een sluier over een titelfeestje van het team liggen. De voorsprong van Piastri op Verstappen bedraagt voorafgaand aan de race 69 punten in Singapore, Norris heeft 44 punten meer dan de Nederlander.

Max Verstappen en Oscar Piastri praten na over de kwalificatie. De Nederlander werd tweede achter George Russell, de Australische WK-leider eindigde als derde. FOTO: ANP

Verstappen heeft niets te verliezen

“Ik hoor dat al de hele week”, gaf Verstappen zaterdag weinig blijk van spanning toen hij voor de zoveelste keer werd gewezen op het feit dat hij in Singapore nog nooit won. Maar zelden is er voor die eerste zege op dit circuit een beter moment dan nu. Een overwinning geeft zijn titelkansen wederom een impuls – het zou zelfs de derde GP-zege op rij zijn dit seizoen. Dat hij kan meedoen om de winst op een circuit als dit, was tot voor kort ondenkbaar. Maar Red Bull Racing heeft de smaak te pakken, het lek is sinds de zomerstop boven. De auto is stukken beter dan eerder dit seizoen en dat betaalt zich in combinatie met Verstappens excellente vorm uit.

En: druk is er niet. Alleen de druk die hij zichzelf oplegt, maar daar kan hij prima mee omgaan als viervoudig wereldkampioen. Komt titel nummer vijf er dan toch? Het zou bijzonder zijn. Maar zo niet, dan heeft Verstappen hoe dan ook het maximale uit een in eerste instantie moeizaam seizoen van Red Bull gehaald. Dus heeft hij niets te verliezen in de races die nog volgen. Te beginnen met die van vandaag. Hij kan alleen maar winnen.

Russell de lachende derde?

McLaren, Verstappen; het gaat logischerwijs veel over de strijd op de baan tussen die kampen. Maar misschien is George Russell in Singapore wel de lachende derde. Niet voor niets staat hij op pole, een knappe prestatie die weinig mensen zagen aankomen. Mercedes is rap op dit circuit, getuige ook de P4 van teamgenoot Kimi Antonelli. Maar hoe snel is de bolide vandaag in de race zelf? Dat valt te bezien. Dat Russell zijn tweede zege van dit jaar kan boeken – hij won eerder in Canada – betekent dat hij zijn leidende positie ten opzichte van bijvoorbeeld Verstappen (P2 op de grid) met hand en tand zal verdedigen.

Warmte en strategie

Zoals elk jaar wordt de Grand Prix van Singapore ook dit jaar niet alleen qua spanning maar ook fysiek een slijtageslag voor Verstappen en co. Warm, maar vooral benauwd – een luchtvochtigheid van 70 tot 80 procent is niet mals. De coureurs mogen tijdens de race dit jaar een speciaal koelvest dragen om oververhitting te voorkomen. Het zit alleen niet heel lekker, aldus de coureurs. En dus geven sommige van hen (Verstappen, Hadjar) al aan het liever niet te dragen tijdens de race. Zij krijgen dan het gewicht van het koelvest mee in de auto als extra ballast. Invloed gaan de omstandigheden hoe dan ook hebben, met of zonder zo’n vest.

En de strategie? “In principe voltstaat één pitstop”, aldus Mario Isola van Pirelli zaterdag in een vooruitblik. Saai dus? Welnee! Omdat de muren in Singapore dichtbij staan, is een safety car nooit ver weg. En dus is er van alles mogelijk qua strategie. Alleen zal dat vermoedelijk tijdens de race pas echt duidelijk worden, van conservatief tot ultra-gewaagd. Hoe dan ook: de race belooft spektakel!

En verder…

…is het circuit 4940 meter lang

…staan er 62 ronden op het programma

…is de kans op een safety car 83 procent

…is het 168 meter vanaf de start naar bocht 1

…waren er vorig jaar 62 inhaalacties

