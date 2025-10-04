Een getergde Lando Norris liet na de kwalificatie voor de GP van Singapore weten dat hij weinig kan met de kritiek van Max Verstappen aan zijn adres. De Nederlander had de pest in na de slotronde in Q3, waarin hij naar eigen zeggen last had van de langzaam rijdende McLaren-coureur voor hem.

“Ach, ze klagen altijd bij Red Bull”, beet Norris van zich af toen hij in Singapore geconfronteerd werd met de kritiek van Verstappen. De wegligging van diens Red Bull werd in de laatste chicane zichtbaar beinvloed door de auto die verderop reed. Dat was Norris. Die hoefde volgens de reglementen niet aan de kant te gaan, want het gat was nog groot. Maar hij zat niet in een snelle ronde en vermoedelijk hadden Verstappen en Red Bull graag gezien dat Norris eerder had ingehouden, al voor de chicane.

“Tja, ik weet het niet”, haalde de Brit de schouders op. “Ik heb het niet gezien, hij reed achter me, dat wel. Maar ik reed een paar seconden voor nog. Dus volgens mij was het heel normaal.”

Meer dan om de klachten van zijn goede vriend, maakt Norris zich zorgen over de eigen snelheid. Hij stelt dat McLaren niet snel genoeg is dit weekend, een overwinning behalen vanaf P5 wordt lastig. Of misschien zelfs onmogelijk. “Ik moet zoveel mogelijk punten zien te scoren, maar ik sta achter mijn concurrenten op de grid. En inhalen is hier best lastig.”

