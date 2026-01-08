Het team van Audi kan niet wachten om aan het 2026-seizoen te beginnen. En heel lang wachten hoeft de renstal ook niet, want op vrijdag 9 januari staat er naar verluidt al een filmdag gepland. Audi reist dan af naar Circuit de Barcelona-Catalunya om als eerste team alvast wat kilometers te maken met hun 2026-bolide.

Audi staat in 2026 voor het eerst als fabrieksteam op de grid na de overname van het Zwitserse Sauber. De renstal hoopt met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto achter het stuur een vliegende start te maken, en is alvast goed op weg met de ‘cruciale mijlpaal’, in de woorden van Audi-teambaas Jonathan Wheatley, die afgelopen december werd behaald met de eerste motortest.

Nu volgt een volgende stap: Audi houdt op vrijdag 9 januari een eerste filmdag met hun 2026-uitdager, zo melden meerdere bronnen. De renstal wordt zo het eerste F1-team dat hun 2026-bolide alvast op de baan durft te laten rijden. De filmdag vindt plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje; dezelfde plek waar ook eind januari de eerste testdagen plaatsvinden. Audi zal dan hun gloednieuwe R26 – de voorlopige naam van de F1-bolide – laten rondrijden, waarmee het voorseizoen van 2026 officieus van start gaat.

Vereisten

Aan zo’n filmdag voor teams zitten wel een paar voorwaarden verbonden. Zo mag de Audi-bolide maar tweehonderd kilometer rijden, en moet het de rondes afleggen op specifieke banden voor promotiedoeleinden. Toch is de vrijdag in Barcelona niet alleen maar een manier voor Audi om een marketingvereiste af te tikken; het stelt het team ook in staat om alvast wat data te verzamelen voordat de concurrentie naar het Spaanse circuit afreist.

