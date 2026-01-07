Audi heeft – voorafgaand aan het officiële F1-debuut – voor het eerst de eigen motor getest. De Duitse renstal voltooide vorig jaar de overname van Sauber en staat dit jaar voor het eerst als fabrieksteam op de grid. Met de komst van de nieuwe technische reglementen gaat Audi ook volledig vertrouwen op een eigen krachtbron. In december werd de motor voor het eerst opgestart op het voormalige Sauber-hoofdkwartier in Hinwil.

Het team bevestigde deze week dat de motor op 19 december voor het eerst werd getest. Audi-teambaas Jonathan Wheatley, voormalig sportief directeur van het F1-team van Red Bull, noemt dit een ‘cruciale mijlpaal’, juist omdat chassis en krachtbron tijdens deze test voor het eerst samenkwamen. “Dit bevestigt de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen de verschillende afdelingen”, zei hij. “Het geeft het hele team energie en zorgt voor een duidelijke focus in aanloop naar de volgende ontwikkelingsfasen. En natuurlijk ook op het moment dat we de auto voor het eerst loslaten op het circuit.”

Vuurdoop in Melbourne

Over enkele maanden wacht Audi zijn eerste F1-vuurdoop. Eind januari vinden de eerste privétests plaats in Barcelona, waarna de teams nog twee publieke testmomenten in Bahrein krijgen. Begin maart staat Audi al voor de eerste competitieve uitdaging tijdens de GP van Australië. “Door deze prestaties kunnen we ons in stroomversnelling focussen op onze eerste race in Melbourne”, aldus Wheatley. “We zullen hierop voortbouwen als één verenigd team.”

Volgens Mattia Binotto, hoofd van het F1-project bij Audi, markeerde de test ‘een nieuw begin’ voor het team. “Alles voor het eerst samen zien komen, geeft het hele project ongelooflijke energie”, voegde hij eraan toe. “We hebben een solide basis gelegd voor wat een lange reis zal worden, gekenmerkt door onze onophoudelijke drang naar verbetering.” Rivalen Honda en Mercedes deelden eerder al geluidsfragmenten van hun Formule 1-motoren, terwijl Alpine deze week een video publiceerde waarin het de nieuwe Mercedes-krachtbron de sporen gaf.

