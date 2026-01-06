Alpine heeft beelden gedeeld waarop te zien is hoe de nieuwe Mercedes-motor voor het eerst wordt opgestart. De Franse renstal opereert vanaf 2026 als klantenteam van de Silberpfeile, nadat moederbedrijf Renault de deuren heeft gesloten van de motorfabriek in Viry-Châtillon. Zodoende maakt de toekomstige A526 gebruik van een Duitse aandrijflijn. Op de beelden horen we de hybride V6-motor ontwaken op het terrein van Alpine in Enstone.

Met ingang van het nieuwe seizoen vertrouwt Alpine op motoren en versnellingsbakken van Duitse makelij; eind 2024 sloeg het team de handen ineen met Mercedes. De Franse formatie neemt afscheid van de Renault-motoren, waarmee de Formule 1 een fabrikant armer is. De Franse autogigant bouwt de fabriek in Viry-Châtillon om tot een hub voor straatauto-technologie. Renault had sinds het begin van het zogeheten hybride-tijdperk al moeite om een competitieve krachtbron te produceren.

‘Een zorg minder’

“De Fransen willen winnen en dat lukt simpelweg niet met onze eigen motor”, verklaarde Alpine-topman Flavio Briatore eerder tegenover het Duitse Auto, Motor und Sport. “Als we willen winnen, moet er iets veranderen op de gebieden waarin we niet competitief zijn. De overstap op Mercedes-motoren betekent simpelweg één zorg minder voor Alpine. Nu kunnen we ons volledig concentreren op de ontwikkeling van de auto.”

In een besneeuwd Enstone heeft het team de Duitse krachtbron voor het eerst de sporen gegeven. Ook Mercedes en Honda deelden eerder al geluidsfragmenten van hun nieuwe motoren. Hoewel de motorformule in 2026 flink op de schop gaat, lijkt het geluid nauwelijks te veranderen. De 1,6-liter V6-turbomotor blijft immers behouden, al zal deze straks nog sterker leunen op hybrideondersteuning; het vermogen wordt gelijk verdeeld tussen de verbrandingsmotor en de batterij.





Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

