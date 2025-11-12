Autogigant Audi zal woensdag de eerste beelden presenteren van zijn nieuwe F1-auto. Tijdens een speciale bijeenkomst in München onthult de Duitse renstal in elk geval de kleurstelling van de toekomstige bolide. Audi neemt vanaf 2026 het huidige Sauber-team volledig over en vormt het om tot een eigen fabrieksteam. Coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto zullen daarbij gebruikmaken van een eigen Audi-krachtbron.

Op woensdag 12 november om 21.00 uur maakt Audi de eerste beelden van zijn Formule 1-auto openbaar. Sauber opereert momenteel nog als Stake F1 Team, herkenbaar aan de gifgroene kleurstelling. Vanaf 2026 krijgt de renstal echter een volledig nieuwe identiteit onder de vlag van Audi. Woensdagavond wordt duidelijk in welke kleuren de Duitsers hun toekomst in de Formule 1 willen vormgeven. De daadwerkelijke auto wordt pas in januari onthuld, voorafgaand aan de eerste wintertests.

Audi nam begin dit jaar officieel het Zwitserse Sauber over. Met steun van het staatsinvesteringsfonds van Qatar verschijnt het merk in 2026 op de grid. In fintechbedrijf Revolut en kledinggigant Adidas heeft Audi al twee toonaangevende partners gevonden. Met een eigen krachtbron en volledige fabrieksondersteuning wil het merk zich snel kunnen meten met de gevestigde namen in de Formule 1. Benieuwd naar de eerste beelden van de Audi F1-bolide? Houd onze site in de gaten.

