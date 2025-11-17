Bij Audi wordt hard gewerkt aan het Formule 1-debuut in 2026. Vanaf volgend jaar wordt het huidige Sauber omgevormd tot een fabrieksteam van de Duitsers. In een uitgebreid complex in Neuburg werkt de autogigant aan een eigen aandrijflijn. De ontwikkelingen lopen op schema, zo geeft hoofdtechneut Steven Dreyer toe. Nog voordat de Audi-motor een enkele ronde heeft gereden, richten de ingenieurs zich al op 2027 en 2028.

Het nieuwe Formule 1-team van Audi heeft nog geen testronde afgelegd, maar de ontwikkeling van de nieuwe hybride V6-motor is al grotendeels afgerond. Dreyer gaf in een interview met The Drive aan dat Audi zich vooral richt op het doorontwikkelen van de aandrijflijn voor latere seizoenen. “De ontwikkeling voor 2026 is afgerond, en we richten ons nu al op 2027 en 2028”, vertelde hij trots. “De ontwikkeling van componenten stopt nooit echt in de Formule 1, maar gezien de beperkte hoeveelheid waardevolle data van de huidige Sauber- en Ferrari-setup, kijken we verder dan ons eerste jaar.”

Simulatortests

Sauber vertrouwt nu nog op Ferrari-aandrijving, waarvan de eigenschappen strikt geheim zijn voor de technici van Audi. Door de nieuwe technische reglementen voor 2026 zijn deze gegevens echter van minder belang voor de Duitsers. Volgens Dreyer vertrouwen ze in Neuburg op simulatortests om de ontwikkeling en prestaties van de eigen motor te toetsen. Eind januari en half februari, tijdens respectievelijk privétests in Barcelona en openbare tests in Bahrein, komt de Audi-set-up voor het eerst daadwerkelijk in actie.

Aan de faciliteiten in Neuburg zal het niet liggen. Hoewel het complex al een tijdje bestaat, is het voor Formule 1-doeleinden grondig verbouwd. De Audi-fabriek doet niet onder voor de technische hoofdkwartieren van bijvoorbeeld Ferrari en Mercedes. Dreyer bevestigde dat Audi fors heeft geïnvesteerd in de voorzieningen, maar wilde liever niet over de exacte bedragen spreken. Reken dus op torenhoge kosten.

