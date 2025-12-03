In Australië wordt de titelstrijd tussen Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen op de voet gevolgd. Zo bereikte de vermeende voorkeur van McLaren voor Norris onlangs zelfs de politiek. Tijdens een senaatsvergadering bracht senator Matt Canavan een opvallend agendapunt onder de aandacht: is McLaren bevooroordeeld tegen Oscar Piastri? Het luchtige grapje vloeide voort uit serieuze vermoedens dat de papaja’s de titel liever naar Norris zien gaan.

Oscar Piastri leidde gedurende vijftien Grands Prix het kampioenschap van 2025; lange tijd leek hij de gedoodverfde wereldkampioen. Tijdens de GP van Mexico-Stad verloor hij de leiding echter aan teamgenoot Lando Norris. Met nog één raceweekend te gaan is hij inmiddels teruggezakt naar de derde plaats. Door een strategische blunder van McLaren in Qatar werd Piastri voorbijgestoken door Max Verstappen. Hij maakt nog steeds kans op de titel, maar is met een achterstand van 16 WK-punten op zijn teamgenoot verre van de favoriet.

Papaja-regels

Sommige fans wijten de huidige achterstand van Piastri aan de vermeende voorkeur voor Norris binnen McLaren. Zijn Australische achterban verwijst naar eerdere strategische keuzes van het team. McLaren handelde vaak op basis van de omstreden ‘papaja-regels’, die voorschrijven dat beide coureurs gelijke kansen moeten krijgen. In de praktijk was Piastri daar echter vaak de dupe van. Zo moest hij in Monza de tweede plaats afstaan aan Norris nadat de Brit een slechte pitstop had gemaakt. In Singapore betoogde Piastri dat zijn teamgenoot hem onwettig had ingehaald bij de start, maar de pitmuur gaf geen gehoor.

Senator Matt Canavan speelde – na afloop van de GP van Qatar – in op de discussie. Tijdens een vergadering van de Senaatscommissie voor Plattelandszaken, Regionale Zaken en Transportwetgeving legde hij het onderwerp voor aan secretaris Jim Betts. “Het was een behoorlijk frustrerende avond voor sommige Australiërs”, zei hij. “Ik weet niet eens aan wie ik dit precies moet vragen, maar u houdt zich bezig met transport en auto’s: denkt u dat McLaren iets tegen Oscar Piastri heeft en dat dat hem de wereldtitel kost?” De zaal barstte in lachen uit toen Betts de vraag handig probeerde te pareren. Minister van Regionale Zaken Anthony Chisholm volgde daarop met een diplomatiek antwoord: “Ik denk absoluut dat hij dit jaar een aantal moeilijke beslissingen heeft moeten verduren.”

