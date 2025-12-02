Martin Brundle zag een diepe teleurstelling bij Oscar Piastri na afloop van de GP van Qatar. De Australiër leek op weg naar een overtuigende overwinning, maar een strategische inschattingsfout van McLaren dwong hem terug naar de tweede plaats. Piastri verloor de leiding aan Max Verstappen en zag hoe de Nederlander hem inhaalde in het kampioenschap. Hij kan nog kampioen worden tijdens de slotrace in Abu Dhabi, maar is overduidelijk in het nadeel.

McLaren besloot tijdens een vroege safetycar niet naar binnen te komen voor verse banden. Daardoor moesten Norris en Piastri – conform de speciale bandenregels van Pirelli – nog twee keer naar binnen komen. De rest van het veld maakte wel gebruik van deze ‘gratis’ pitstop en behaalde een groot voordeel ten opzichte van de McLarens. Na afloop liet Piastri over de boordradio weten dat hij ‘geen woorden had’ voor wat er was gebeurd. Martin Brundle, die Piastri na de race mocht interviewen op de grid, zag de teleurstelling.

‘Piastri was gebroken’

“Natuurlijk hadden ze allebei naar binnen moeten komen, of ze hadden de strategie moeten splitsen”, legde Brundle later uit bij Sky Sports. “Achteraf hebben we natuurlijk makkelijk praten, maar ze hebben daar duidelijk een cruciale fout gemaakt en dat heeft McLaren een belangrijke overwinning gekost.” De Brit probeerde Piastri nog te spreken na de race, maar merkte hoe aangeslagen de McLaren-coureur was. “Ik probeerde na de race nog wat woorden uit Oscar te krijgen, maar hij was gebroken. Hij had nota bene het hele weekend gedomineerd en was veruit de snelste coureur op dit circuit.”

LEES OOK: Piastri mist kostbare trainingstijd voor GP Abu Dhabi, Pato O’Ward valt in

Later verscheen Piastri alsnog voor de microfoon van Brundle: “Ik voel me beroerd, dat snap je”, verzuchtte hij. “We hadden de strategie gewoon niet goed ingeschat. Verder lag het tempo erg hoog en heb ik persoonlijk niets fout gedaan. Dus ja, dit is gewoon jammer. Ik vertrouwde erop dat het team de juiste strategie zou kiezen, zij hadden meer informatie dan ik. Maar ja.” Piastri staat nu 16 punten achter op teamgenoot Lando Norris en 4 punten op Max Verstappen. “Ik ga het gewoon proberen, net als dit weekend”, richtte hij zijn blik op Abu Dhabi. “Ik was meer dan goed genoeg om dit weekend te domineren en als ik dat in Abu Dhabi ook kan doen, ben ik een gelukkig man.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.