Oscar Piastri zal zijn McLaren tijdens de allesbeslissende seizoensfinale in Abu Dhabi gedurende één trainingssessie moeten afstaan. Conform de rookie-verplichtingen voor 2025 wordt de Australiër – die op Yas Marina strijdt om de wereldtitel – vervangen door test- en reservecoureur Pato O’Ward. Meerdere teams moeten nog één keer een onervaren rijder inzetten om te voldoen aan de strikte FIA-regels.

De FIA-regelgeving bepaalt dat elke coureur zijn auto minstens twee keer per seizoen moet afstaan aan een rookie tijdens VT1. Enkele teams hadden dit jaar al een rookie in de vaste line-up, zoals Mercedes en Racing Bulls. Voor McLaren geldt dat niet, en daarom neemt Pato O’Ward vrijdag de eerste vrije training voor zijn rekening. Piastri moet daardoor kostbare trainingstijd prijsgeven; teamgenoot Lando Norris heeft zijn rookie-verplichtingen al ingelost. De Australiër staat momenteel derde in het kampioenschap, op zestien punten van de Brit, maar maakt dit weekend nog altijd kans op de wereldtitel.

Groot aantal rookies

Maar liefst zeven teams hebben gewacht tot het laatste raceweekend om hun verplichte rookie-sessies af te werken. Dat is niet verrassend: door het grote aantal stratencircuits en sprintraces waren de mogelijkheden in 2025 schaars. Bij Red Bull neemt Arvid Lindblad – die volgend jaar doorstroomt naar Racing Bulls – plaats in de auto van Yuki Tsunoda. Ayumu Iwasa vervangt op zijn beurt Liam Lawson. Daarnaast zien we Ryo Hirakawa bij Haas, Jak Crawford bij Aston Martin en Luke Browning bij Williams.

LEES OOK: Richard Verschoor voegt zich bij talentenprogramma McLaren: ‘Speciaal moment’

Het enige team dat nog geen vervanger heeft aangekondigd, is Ferrari. Eerder dit seizoen reed Dino Beganovic twee trainingssessies namens Charles Leclerc. Antonio Fuoco stapte in Mexico-Stad in de auto van Lewis Hamilton, maar voor Abu Dhabi is de naam van de invaller vooralsnog onbekend. Het is wel duidelijk dat Hamilton opnieuw aan de beurt is om zijn auto af te staan.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.