McLaren breidt zijn talentenprogramma uit met de komst van drie nieuwe coureurs. Voor Nederlandse racefans zit daar een opvallende naam tussen: Richard Verschoor! De 24-jarige Utrechter en Formule 2-vedette voegt zich bij de papaja’s. De samenwerking met Verschoor valt samen met de komst van twee andere talenten: kersvers Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli en kartingfenomeen Christian Costoya zijn eveneens vastgelegd.

Richard Verschoor reageerde trots op zijn overstap naar McLaren. “Ik ben verheugd dat ik me bij het Driver Development Programme mag voegen”, liet hij weten middels een persbericht. “Dit is een heel speciaal moment en ik ben McLaren ontzettend dankbaar voor hun steun en voor de kans om me verder te kunnen ontwikkelen. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan en in de komende maanden keihard te werken.”

Kans om te groeien

De 24-jarige coureur uit Benschop nadert het einde van zijn vijfde en laatste seizoen in de Formule 2. Bij McLaren krijgt Richard Verschoor uitzicht op ‘test- en ontwikkelingskansen’. Mogelijk kan hij zich in de kijker rijden bij het WEC-team, of zelfs solliciteren naar een plekje in de IndyCar; de Britse renstal is in beide raceklassen actief. McLaren ziet in Verschoor een vaste waarde binnen het Formule 2-veld en noemt hem, samen met de andere nieuwe namen, een belangrijke versterking van de talentenpiramide.

LEES OOK: Ferrari wordt vierde bij constructeurs, Leclerc waarschuwt voor sombere winter

“We zijn trots dat we Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli en voormalig Formule 2-titelkandidaat Richard Verschoor aan ons talentenprogramma mogen toevoegen, evenals kartingkampioen Christian Costoya”, aldus McLaren-topman Alessandro Alunni Bravi. Hij benadrukte het belang van het programma voor toekomstige kansen in de grote raceklassen. “Het verder ontwikkelen van onze talentenpool is een topprioriteit met het oog op onze groeiende raceteams. We kijken ernaar uit om in 2026 nauw samen te werken met al onze coureurs, terwijl zij hun individuele ontwikkeling voortzetten met ondersteuning vanuit het programma. Tegelijkertijd bieden wij hen een breed scala aan testmogelijkheden en doorgroeipaden binnen al onze raceklassen.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.