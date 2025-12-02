Charles Leclerc sloeg na de GP van Qatar een zeldzaam sombere toon aan. Het weekend – met afstand Ferrari’s zwakste van het seizoen – liet diepe sporen na bij de Monegask. Na een puntloze sprintrace en een magere achtste plaats in het hoofdnummer vreest Leclerc dat Ferrari een extra kille winter tegemoet gaat. De Scuderia is inmiddels gestrand op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, het slechtste resultaat sinds 2020.

In de sprintrace ging het meteen mis: Leclerc viel na een matige eerste ronde buiten de punten. Ook op zondag bleef Ferrari worstelen met het tempo, al profiteerde Leclerc wel van enkele incidenten vóór hem, zoals de crash van Nico Hülkenberg en Pierre Gasly en de uitvalbeurt van Isack Hadjar. Uiteindelijk sleepte hij een achtste plaats uit het vuur. Desondanks was Leclerc na afloop onverbloemd over de staat van Ferrari en het werk dat de Scuderia deze winter te wachten staat.

‘Deprimerende winter’

“Ik had geen vertrouwen in de auto”, verzuchtte Leclerc. “Ik had geen tempo, ik had helemaal niets. Laat ik het zo zeggen: ik ben blij dat het weekend voorbij is.” Hij gaf toe buitengewoon teleurgesteld te zijn in zijn eigen wedstrijd. “Het was een frustrerende race, vanaf de allereerste tot de allerlaatste ronde. Nogmaals: na de eerste ronde van de sprintrace had ik er al geen vertrouwen meer in. We zijn in geen enkele ronde competitief geweest.”

Ferrari’s misère in Qatar betekent dat de Scuderia definitief als vierde eindigt in het constructeurskampioenschap van 2025, het slechtste resultaat sinds 2020. Een bittere pil voor een team dat vorig jaar nog nipt naast de titel greep. Toch probeert Leclerc vooruit te kijken, richting de seizoensfinale in Abu Dhabi. Ferrari heeft het slotnummer nog nooit gewonnen, maar stond er vorig jaar wel met twee coureurs op het podium. “Ik kijk enorm uit naar Abu Dhabi en wil het seizoen positief afsluiten”, besloot de Monegask. “Hopelijk kunnen we daarna met wat meer plezier op vakantie gaan. Want met twee weekenden zoals deze belooft het een deprimerende winter te worden.”

