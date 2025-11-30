Het rampweekend van Lewis Hamilton in Qatar is compleet. Na twee uitschakelingen in Q1 en een puntloze sprintrace eindigde de zevenvoudig wereldkampioen ook in het hoofdnummer buiten de punten. Waar hij eerder zijn frustraties uitte over Ferrari en het gebrek aan snelheid, toonde hij zich na afloop van de Grand Prix opvallend nuchter. Hamilton richtte zijn blik vooral op 2026 en de lange lijst aan verbeteringen die hij wil doorvoeren richting het nieuwe seizoen.

Na opnieuw te zijn uitgeschakeld in Q1 begon Lewis Hamilton vanaf P17 aan de GP van Qatar. De Britse vedette maakte nog enkele plaatsen goed, maar strandde uiteindelijk op een puntloze twaalfde plek. Na afloop leek het resultaat hem weinig te deren. De zevenvoudig wereldkampioen was tevreden over zijn eigen optreden en wilde de focus verleggen naar 2026. Met ingang van de nieuwe technische reglementen hoopt de Ferrari-coureur wél weer competitief te zijn.

‘Heb nog zoveel ideeën’

“Ik voel me prima”, reageerde Hamilton droogjes. “Ik had een goede eerste ronde en heb een paar plaatsen goedgemaakt; ik heb ervan genoten zoveel als mogelijk was.” De 40-jarige coureur herhaalde nog maar eens dat dit het zwaarste jaar uit zijn lange Formule 1-carrière is geweest. “Het was absoluut het meest uitdagende jaar, zowel binnen als buiten de auto. Ik heb nog zoveel ideeën over dingen die we moeten verbeteren.”

LEES OOK: Dolblije Carlos Sainz stunt met podium in Qatar: ‘Alles ging perfect’

“De tijd zal leren of we daar iets aan gaan doen, of we de goede dingen behouden en de minder goede veranderen”, vervolgde hij. “En daarvan zijn er in ieder geval genoeg”, grapte Hamilton. “Er is letterlijk geen reden waarom we die dingen niet zouden kunnen verbeteren als we ze gewoon in de praktijk brengen. Ik hoop oprecht dat we vooruitgang boeken.”

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.