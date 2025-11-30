Carlos Sainz veroverde zondag zijn tweede podium namens Williams. In de woestijn van Qatar hield de Spanjaard het hoofd koel en profiteerde hij optimaal van een strategische blunder van McLaren. Aanvankelijk had hij nooit verwacht dat een podium tot de mogelijkheden zou behoren. Sainz droeg zijn resultaat dan ook op aan Williams, dat volgens hem ‘perfect’ had geopereerd op het Losail International Circuit.

“Ongelooflijk, ongelooflijk”, riep Carlos Sainz over de boordradio tijdens de cooldown-ronde. Even later stond hij Martin Brundle te woord op de grid. “Ik ben zo ontzettend blij en trots”, glunderde de Spanjaard, terwijl het gejuich van zijn monteurs bijna niet te overstemmen was. “Aanvankelijk dachten we dat dit ons moeilijkste weekend van het jaar zou worden, maar nu sta ik hier op het podium. We hebben alles perfect uitgevoerd: het racetempo, de strategie, het bandenmanagement, de start, het verdedigingswerk… alles. En uiteindelijk levert dat gewoon een podium op. Ik kan niet trotser zijn.”

Het is alweer het tweede Williams-podium voor de Spanjaard, die na een moeilijke eerste seizoenshelft een reeks indrukwekkende races heeft neergezet. “In de eerste helft van het seizoen ging er zoveel mis voor ons, maar we hebben ons op talloze vlakken verbeterd”, besloot Sainz, nog altijd stralend. “Vandaag hebben we simpelweg elke kans met beide handen aangegrepen. Dus ja, ik ben dolblij met dit podium.”

