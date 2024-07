George Russell is zijn overwinning van de Grand Prix van België kwijt. De Brit is gediskwalificeerd, nadat zijn auto te licht werd bevonden. De W15 werd na de race gewogen, en bleek anderhalve kilo onder het minimumgewicht te zitten. Russells teamgenoot Lewis Hamilton is nu de nieuwe winnaar van de GP België.

Na de race werd de auto van Russell door de technische delegatie van de Formule 1 gewogen, en bleek dat de W15 anderhalve kilo lichter was dan volgens het reglement is toegestaan. De auto woog 798 kilo voordat de brandstof eruit was. De brandstof werd vervolgens niet volgens de legale procedure eruit gehaald, waardoor de W15 opnieuw werd gewogen. Toen bleek dat Russells bolide 796,5 kilo woog, wat 1,5 kilo lichter is dan volgens het reglement is toegestaan.

Lewis Hamilton wordt nu de nieuwe winnaar van de Grand Prix op Spa-Francorchamps, waardoor de overwinning wel in handen van Mercedes blijft. Oscar Piastri schuift een plaatsje door op het podium naar P2. Charles Leclerc mag op het podium plaatsnemen en wordt derde. Ook Max Verstappen schuift een plaatsje op, en eindigt als P4.

Probleem door één-stopper?

De laatste keer dat Mercedes met een diskwalificatie te maken kreeg, was vorig jaar nog. Toen werd Lewis Hamilton gediskwalificeerd tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, omdat de plank onder de vloer van de Brit niet in orde was. Hamilton verloor toen zijn tweede plek. Mercedes heeft in de F1-paddock gezegd dat het probleem ditmaal komt door de één-stopper van Russell, maar volgens teambaas Toto Wolff mag dat geen excuus zijn.

