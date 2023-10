Sergio Pérez kende in Qatar wederom een slecht weekend. Zijn toekomst bij Red Bull lijkt steeds onduidelijker te worden. Helmut Marko en Christian Horner benoemen allebei de slechte vorm van hun coureur. “Het gat met Verstappen is simpelweg te groot“, zo zegt Marko.

Pérez kende een relatief goede start van het seizoen met twee overwinningen uit de eerste vier races. Hierna heeft hij zijn vorm niet meer terug kunnen vinden. Afgelopen weekend in Qatar kwalificeerde de Mexicaan op de dertiende plek, maar moest starten vanuit de pitstraat. Pérez kwam niet verder dan de tiende plek in de race, na straffen voor het meermaals overtreden van track limits. In de sprint haalde Pérez de finish niet.

Helmut Marko

De slechte prestaties van Pérez zorgen er ook voor dat Hamilton dichterbij komt in het rijderskampioenschap. De Brit staat nog maar 30 punten achter op Pérez. “De tweede plek in het kampioenschap komt momenteel ook in gevaar. We moeten kijken hoe dit zich in de toekomst gaat ontwikkelen. We gaan er vanuit dat Checo zijn vorm weer terug gaat vinden”, zo zegt Helmut Marko tegen over ORF.

Horner

Ook Christian Horner voert de druk op zijn coureur op. “Hij had een enorm moeilijke race, maar we blijven hem steunen nu. Hij staat nog tweede in het rijderskampioenschap, maar hij moet zichzelf echt snel gaan herpakken.”

“Ik denk met de auto die we hebben, dat hij zichzelf onder druk zet. Je ziet dat Mercedes, Ferrari en McLaren een duo hebben die dicht bij elkaar zitten. Wij hadden dat aan het begin van het seizoen ook. Nu is dat anders”, zo concludeert de teambaas van Red Bull.