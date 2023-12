Binnen de internationale autosport is geschokt gereageerd op het plotselinge overlijden van Gil de Ferran. De oud-coureur was in de Formule 1 in het verleden actief als sportief directeur van Honda en McLaren. Sinds enkele maanden was hij bij die laatste weer adviseur. De Braziliaan stierf vrijdag volgens persbureau Associated Press in Florida aan de gevolgen van een hartaanval.

De Ferran was in november nog aanwezig bij de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi. Zijn bezoek aan de slotrace van het seizoen kwam voort uit zijn nieuwe rol bij McLaren. Het overlijden van De Ferran komt hard aan bij die organisatie. “We zijn geschokt en diep bedroefd door het nieuws dat we een alom geliefd lid van onze McLaren-familie hebben verloren. Gil de Ferran was een belangrijk onderdeel van onze race-organisatie, iemand met een blijvende impact op iedereen die met hem werkte.”

Als coureur was De Ferran succesvol en gewaardeerd in de Amerikaanse racerij. Zo won hij in 2003 de Indy 500 en greep hij daarvoor in 2000 en 2001 de titel in de Champ Car, rijdend voor het legendarische Team Penske. In 2005 vervolgde hij zijn loopbaan náást de baan: hij trad toe tot het management van Formule 1-team BAR-Honda. Na twee jaar eindigde dat avontuur.

In 2018 haalde McLaren hem binnen om als sportief directeur de opvolger van de Fransman Eric Boullier te worden. Die werd de deur gewezen in verband met teleurstellende prestaties. Onder De Ferran moest het beter gaan, maar na drie jaar vertrok ook de Braziliaan. Afgelopen voorjaar werd bekend dat hij bij McLaren adviseur zou worden.

‘Broer verloren’

Felipe Massa, landgenoot en voormalig F1-coureur, reageerde net als McLaren verslagen op het nieuws over het plotselinge overlijden van De Ferran. “Dit is een dag met heel erg verdrietig nieuws. We hebben allemaal een broer verloren in Gil. Hij was een prachtig mens en een autosportlegende.”

Ook zijn voormalige teambaas Roger Penske liet van zich horen vanuit de Verenigde Staten: “”ske, de “Gil heeft in zijn loopbaan veel bereikt, op en naast de baan was hij geliefd. Gil was voor ons, de IndyCar-familie en de gehele autosport als een vriend en zal gemist worden.”

