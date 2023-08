In de rubriek ‘Aftellen met Allard’ kijkt FORMULE 1 Magazine de komende weken vooruit naar de Dutch GP 2023. Allard Kalff deelt elke maandag, woensdag en vrijdag tot het raceweekend in Zandvoort een specifieke herinnering. Deel 4: avonturen met Marlboro en Senna in 1985 en de invloed op zijn eigen autosportloopbaan.

De editie van 1985 is om meerdere redenen een bijzondere Grand Prix in Zandvoort gebleken; niet in de laatste plaats omdat het tot 2021 de laatste keer was. Ook voor Kalff kent de editie vele herinneringen. Dus zoomen we daar verder op in de delen vier, vijf en zes van ‘Aftellen met Allard’.

“Enorm bepalend voor een groot deel van mijn autosportcarrière”, noemt Kalff het jaartal 1985. “We hadden toen de Marlboro Challenge, een wedstrijd waarin gezocht werd om nieuw racetalent dat gesponsord zou gaan worden door Marlboro. Als coureur en jurylid was ik daar bij betrokken.”

In aanloop naar het evenement kwam de baas van Philip Morris (tabaksproducent, red.) langs. Kalff hoorde hem met een collega praten over gasten die tijdens de Formule 1 Grand Prix 1000 gulden per kaartje zouden kosten. “Ik vroeg hoeveel gasten dat waren, dat bleken een stuk of duizend. Dus ik zei: maar als je dat geld dan toch niet uitgeeft, kun je mij dan niet gaan sponsoren?”

Kalff mocht een plan indienen op kantoor. “Ik zei: in het Formule Ford 2000 Europees kampioenschap heb je niemand, daar moet je toch eigenlijk een Marlboro-auto hebben rijden? En dat kost zus- en zoveel. Ik zei ook dat ik graag naar de World Cup wilde, in Engeland. Waarop hij zei: als je top-drie rijdt, gaan we dat regelen.”

Dat lukte, Kalff won namelijk en mocht naar die World Cup. Bij een top-vijf plek zou er ook weer sponsoring volgen. “En anders wilde hij me niet meer zien”, vertelt Kalff met een lach. “Maar ik eindigde op het podium en zo kwam dat ook helemaal goed.”

Rondje met Senna

De Dutch GP in 1985 – of beter gezegd de te dure Marlboro-gasten daarvoor – hielp Kalff zodoende op bijzondere wijze in zijn carrière. “En extra leuk is de herinnering aan Ayrton Senna met met betrekking tot die Marlboro Masters, dat was namelijk ook vlak voor een bandentest die voor de GP werd gedaan. Hij reed toen voor Lotus. Ik kende hem nog uit Engeland en zag hem ineens ergens langs de baan in Zandvoort zitten.”

Kalff vervolgt: “Senna vroeg hoe de baan was., dus ik zei: rij maar even mee. Nou, hij mocht niet in een Marlboro-auto worden gezien, maar deed het toch.” En de Braziliaan was niet de enige. “Een vriendinnetje van me zat gelukkig ook in die auto, die kan het bevestigen en die heeft het er nog vaak over gehad. Mooie herinneringen.”

