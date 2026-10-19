Het team van Haas lijkt haar line-up voor 2027 bijna compleet te hebben. Eerder kondigde de Amerikaanse renstal al aan rookie Rafael Câmara volgend jaar zijn Formule 1-debuutseizoen te laten rijden. De vraag is nu nog wanneer de contractverlenging van huidig Haas-coureur Oliver Bearman volgt. Volgens teambaas Ayao Komatsu is dat slechts een kwestie van tijd: “Het is onze bedoeling om met Ollie door te gaan”.

Haas maakte afgelopen donderdag bekend dat Rafael Câmara zich in 2027 bij het Formule 1-team voegt. De vraag is officieel nog van wie de Braziliaan dan de teamgenoot gaat worden, al lijkt Oliver Bearman al zo goed als zeker van een contractverlenging te zijn. Aangezien Haas eerder al de samenwerking met huidig coureur Esteban Ocon beëindigde, is de verwachting dat de Brit volgend jaar zijn derde seizoen bij de renstal zal rijden. Maar helemaal zeker is dat nog niet, zo legt teambaas Ayao Komatsu uit.

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“Ik kan niet ingaan op bepaalde contractuele details, maar wat mij betreft wil ik natuurlijk graag met hem verder”, vertelt de Japanner tegen verschillende media. “Hij is een ongelooflijk talent en heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dit jaar heeft hij bovendien laten zien dat hij klaar is om een teamleider te zijn.” Bearman staat momenteel dertiende in het Formule 1-kampioenschap; drie plaatsen hoger dan zijn teamgenoot Ocon.

‘Het is onze bedoeling om met Ollie door te gaan’

Volgens Komatsu is het daarom slechts een kwestie van tijd voordat het contract van Bearman bij Haas officieel wordt verlengd. “Zijn race in Singapore was ook heel indrukwekkend. Maar het is gewoon een kwestie van timing en het afronden van bepaalde details”, legt de teambaas uit. “Het is onze bedoeling om met Ollie door te gaan, maar een officiële aankondiging volgt te zijner tijd.”

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