Ayrton Senna wordt als een van de grootste racers aller tijden beschouwd. Braziliaanse Formule 1-coureur had een indrukwekkende carrière in de Formule 1, die in 1984 begon en eindigde met zijn tragische dood in 1994. Gedurende deze tijd behaalde Senna een reeks indrukwekkende statistieken.

Wereldtitels

Senna reed voor verschillende teams in de Formule 1, waaronder Toleman, Lotus, McLaren en Williams. Zijn meest succesvolle periode was bij McLaren, waar hij van 1988 tot 1993 racete. In deze tijd won hij drie wereldkampioenschappen in de jaren 1988, 1990 en 1991.

Overwinningen

Senna behaalde in totaal 41 overwinningen in de Formule 1. Hij komt hiermee op een winstpercentage van 25,3% van al zijn races in de koningsklasse van de autosport. Zijn eerste overwinning behaalde hij in 1985 bij de Grand Prix van Portugal, en zijn laatste overwinning was bij de Grand Prix van Australië in 1993. Toen Michael Schumacher in 2000 zijn 41e overwinning behaalde in Monza, brak hij in tranen uit tijdens de persconferentie toen hem werd gevraagd wat dit met hem deed.

Pole positions

Senna stond bekend als een kwalificatiebeest. In totaal behaalde hij 65 pole positions, waarmee hij lange tijd het record hield. Toen Lewis Hamilton dit record evenaarde tijdens de Grand Prix van Canada in 2017, schonk de familie van Senna hem een originele race-helm van Senna die de Braziliaan meerdere races had gedragen.

Podiumplaatsen

Senna stond in totaal 80 keer op het podium tijdens zijn F1-carrière. Dit 49,4% van alle races waar hij aan deelnam.

Ronden in de leiding

Senna lag in totaal 2931 ronden aan de leiding in de Formule 1-races waar hij aan de start stond. Max Verstappen is hem onlangs gepasseerd en staat nu op 3060 ronden.

Master of Monaco

Zes keer won Senna de prestigieuze Grand Prix van Monaco. Een record dat tot op heden door niemand is geëvenaard. Vijf hiervan won hij overigens op rij, van 1989 tot en met 1993.



Doordat de auto’s de laatste jaren veel betrouwbaarder zijn geworden en omdat er meer races worden verreden per seizoen, zijn veel van zijn records in de afgelopen jaren gesneuveld. Toch zijn er nog enkele die op zijn naam staan:



– Aantal pole positions op één circuit: 8 (al deelt hij dit record met Schumacher en Hamilton)

– Opeenvolgende starts vanaf de eerste startrij: 24

– Opeenvolgende pole positions: 8

© Motorsport Stats

