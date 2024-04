De 22-jarige Ayumu Iwasa kwam tijdens VT1 op Suzuka in actie voor Visa RB. De Japanse coureur viel in voor Daniel Ricciardo om aan de rookie-verplichtingen van het team te voldoen. Heel even kon het Japanse publiek dus genieten van niet één maar twee coureurs uit eigen land. Iwasa reed de zestiende tijd in de eerste training, maar had het liefst nog veel langer doorgereden.

“Dat was zo leuk”, zei Iwasa achteraf. “Ik had meteen een goed gevoel in de auto. Ik kon het tempo vrij snel opbouwen dus ik denk dat ik tijdens de sessie goede vooruitgang kon boeken met het team.” Iwasa was met zijn RB goed voor de zestiende tijd van de ochtendsessie. Hij noteerde een 1:32.103, negen tienden achter de tijd van Yuki Tsunoda. Zijn teamgenoot en vaste Visa RB-coureur eindige als negende.

De eerste vrije training was een genot voor het thuispubliek op Suzuka, dat weer eens twee Japanse coureurs voorbij zag razen. Dat gebeurde voor het laatst in 2009, toen Kamui Kobayashi en Kazuki Nakajima beiden het Aziatische land vertegenwoordigden.

Japans kampioenschap

Voor Iwasa was het niet de eerste keer in een Formule 1-auto (Abu Dhabi, 2023), maar wel zijn eerste stint op Suzuka in de F1. “Ik heb hier veel ronden gereden met andere auto’s, maar dit was een heel ander gevoel”, zei hij. “Het is gewoon geweldig, de limiet ligt veel hoger. Alleen het hogesnelheidsgedeelte lag niet zo ver van de Super Formula, daarom kon ik het tempo ook vrij snel opbouwen.” De 22-jarige coureur hoopt in de toekomst een stoeltje te bemachtigen in de Formule 1 en kampioenschappen te winnen.

Ayumu Iwasa doet in 2024 mee aan de Japanse Super Formula-raceklasse. In 2020 won hij het Franse F4-kampioenschap, wat leidde tot een F3-contract bij Hitech en twee jaar in de Formule 2 bij DAMS. Vorig jaar behaalde hij drie overwinningen op weg naar de vierde plaats in het kampioenschap. Begin 2021 werd hij gecontracteerd als een Red Bull-junior.

