Logan Sargeant wacht een bijzonder weekend. De kersverse Formule 1-coureur van Williams treedt zondag aan in de Miami Grand Prix, de eerste van drie thuisraces voor de Amerikaan.

De race op het Miami International Autodrome wordt voor Sargeant zelfs net nog een beetje extra bijzonder. Hij is geboren in Fort Lauderdale, op een half uurtje rijden van Miami.

Sargeant kent tot nu toe niet echt een gelukkige start van zijn Formule 1-seizoen. Na een prima twaalfde plaats in Bahrein, volgden drie zestiende plaatsen in Saoedi-Arabië, Australië en Azerbeidzjan. In het kampioenschap staat de 22-jarige coureur negentiende, alleen Nyck de Vries kende een slechtere start van zijn rookie-seizoen.

Toch wil columnist Jeroen Bleekemolen Sargeant nog niet afschrijven. “Sargeant is natuurlijk aangetrokken omdat hij als Amerikaan interessant is. Ik moet wel zeggen dat hij in de tweede helft van vorig seizoen sterk bezig was in de Formule 2. Het was een veld waar niemand er echt bovenuit stak, Felipe Drugovich was gewoon de meest constante. Maar ik vond Sargeant wel één van de sterkste rijders.”

Etalage

Williams zelf werd enige jaren geleden overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton. Die zullen zich ongetwijfeld in de handen wrijven met drie Amerikaanse Grands Prix dit jaar. Het biedt het team de kans om zich in de kijker te rijden. “Ik heb het gevoel dat ze binnenkort, misschien deze zomer al, verkocht gaan worden”, aldus Bleekemolen. “Er zit nu niet genoeg passie achter, zo lijkt het. Ik vrees daarmee ook wel voor de naam Williams. Het zou zonde zijn als die uit de sport verdwijnt, want Williams is een iconisch team.”

