Kan een andere bandenstrategie Max Verstappen helpen naar voren te komen tijdens de Grand Prix van Italië? En welke strategieën liggen het meest voor de hand tijdens de race? Wordt het een één- of tweestopper? Een overzicht van de tactische mogelijkheden, bandensets en meer in Monza.

Bandensets per coureur

De mogelijkheden om via bandenstrategie wat te doen voor Verstappen en Red Bull zijn helaas voor hem in Italië ditmaal niet al te groot. De volledige top-8 beschikt namelijk over exact dezelfde aantallen hard, medium en zacht. Alle coureurs van Red Bull, McLaren, Ferrari en Mercedes hebben nog twee nieuwe setjes hard, één nieuwe setje mediums en drie gebruikte sets van de zachte band.

Mogelijke pitstopstrategieën

Slechts één keer stoppen of misschien wel twee keer? De vraag is wat het nieuwe asfalt in Monza gaat betekenen voor de slijtage. Ook de coureurs en teams gaven al aan daar zeer benieuwd naar te zijn, pas tijdens een volledige raceafstand zal blijken hoe de invloed echt is. En dan zijn er óók nog de hoge temperaturen die voor meer slijtage gaan zorgen.

Voordeel bij start?

Dan is er nog het onderlinge verschil tussen de verschillende compounds. Is medium bijvoorbeeld echt veel langzamer dan de zachte band? En hoe zullen de verschillende samenstellingen van het rubber zich tijdens de race tot elkaar verhouden. Bij de start zal zacht in elk geval niet heel veel voordeel opleveren, aldus Pirelli:

