Weer een dag voorbij in Barcelona! Woensdag werd achter gesloten deuren de derde testdag van deze eerste shakedown georganiseerd. Na de regenbuien van dinsdag hielden de coureurs het droog op Circuit de Barcelona-Catalunya. Zodoende kwamen er ook weer veel verschillende teams in actie. Constructeurskampioen McLaren betrad voor het eerst de baan met de nieuwe MCL40, terwijl Red Bull – na een crash op dinsdag – deze derde testdag verstek liet gaan.

Om 9.00 uur vanochtend meldde Mercedes zich als eerste aan het einde van de pitstraat. Na een eerste testdag op maandag waren de Silberpfeile opnieuw van de partij. Niet veel later volgden Racing Bulls en Alpine. Ook Haas en Audi namen deel, al verliep de ochtendsessie voor beide teams niet vlekkeloos. Zowel Oliver Bearman als Nico Hülkenberg kwam stil te staan op het circuit: tweemaal werd er met de rode vlag gezwaaid. Voor Audi is het de tweede uitvalbeurt tijdens deze testweek; maandag moest Gabriel Bortoleto zijn R26 stilzetten door een technisch mankement.

Norris stapt in de MCL40

Twee uur later werden de teams eindelijk vergezeld door McLaren, dat de eerste meters maakte met de nieuwe MCL40. Met een speciale testlivery – en met racenummer 1 – snelde regerend wereldkampioen Lando Norris de baan op. Volgens bronnen in Barcelona was zijn eerste stint van korte duur: na één verkenningsrondje keerde hij terug naar de pitstraat. Niet veel later kon hij zijn weg vervolgen en voltooide hij de eerste ronden voor McLaren. George Russell deed ondertussen goede zaken namens Mercedes. Naar verluidt reed hij in de ochtenduurtjes de meeste ronden en klokte hij tevens de snelste tijd van de week. Het voedt de geruchten dat de Silberpfeile opnieuw dominant zullen zijn in 2026.

Tijdens de middagsessie vonden er een aantal rijderswissels plaats. Russell maakte plaats voor Kimi Antonelli en Franco Colapinto – die liefst 56 ronden had gereden voor Alpine – ruilde met Pierre Gasly. Ondertussen waagde Nico Hülkenberg zich opnieuw op het circuit voor een tweede kans in zijn Audi R26. Arvid Lindblad bleef actief namens Racing Bulls, al verliep dat niet geheel vlekkeloos. De Brits-Zweedse coureur kwam stil te staan op het circuit en veroorzaakte opnieuw een rode vlag. Zijn VCARB 03 moest met een takelwagen worden geborgen. Het was de eerste mechanische uitvalbeurt voor een auto met Red Bull-motor.

In de namiddag dook Antonelli onder de snelste tijd van zijn teamgenoot. Daarmee prijkte nog altijd een Mercedes-bolide bovenaan de tijdlijsten, al blijft het voorlopig gissen naar de daadwerkelijke machtsverhoudingen. Opvallend was het ontbreken van Lando Norris gedurende een groot deel van de middagsessie. Volgens bronnen verscheen de zwarte McLaren pas weer op het circuit met nog een uur op de klok. De MCL40 werd in die periode wel uitgebreid vastgelegd door de camera’s van de Formule 1. De vraag blijft natuurlijk of deze bolide net zo competitief zal blijken als zijn voorganger.

