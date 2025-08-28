Voormalig Formule 1-coureur Rubens Barrichello twijfelt er niet aan dat Lewis Hamilton nog races gaat winnen met Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen blikt terug op een uitdagende eerste seizoenshelft bij de Scuderia. Hamilton heeft nog geen podiumplek behaald en verklaarde tijdens het laatste raceweekend voor de zomerstop dat hij zich ‘nutteloos’ voelt in de SF-25. Barrichello heeft echter vertrouwen in een goede afloop.

Nadat Hamilton zich slechts als twaalfde kwalificeerde voor de GP van Hongarije, vertelde hij de media dat Ferrari beter op zoek kon gaan naar een nieuwe coureur. “Het ligt elke keer aan mij”, verzuchtte hij neergeslagen. “Ik ben gewoon nutteloos. Het team heeft geen problemen, want de andere auto staat namelijk op pole”, verwees hij naar teamgenoot Charles Leclerc. Zijn uitspraken vatten een moeizame eerste seizoenshelft samen, waarin Hamilton slechts één sprintrace wist te winnen en in de reguliere Grands Prix nog niet op het podium verscheen.

LEES OOK: Barrichello wacht op opvolgers: ‘Brazilianen klaar om Formule 1 te veroveren’

Oud-coureur Rubens Barrichello, die tussen 2000 en 2005 voor Ferrari reed, gelooft echter dat Hamilton nog steeds races kan winnen. “Hij is een topcoureur die alles verdient wat hij in het verleden heeft bereikt”, aldus de Braziliaan tegenover Mirror Sport. “Het is niet alsof hij is verleerd hoe hij moet rijden.” Barrichello voegde daaraan toe dat hij ervan overtuigd is dat Hamilton in de toekomst nog successen kan boeken met Ferrari, mits de Italianen in 2026 een sterke auto op de grid brengen.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.