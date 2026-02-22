Oliver Bearman keek tijdens de tweede testweek in Bahrein stomverbaasd naar de radicale achtervleugel van Ferrari. De Scuderia introduceerde een geheel nieuw concept aan het onderdeel, zodat het ondersteboven kan draaien. Hierdoor zou de SF-26 hogere topsnelheden moeten behalen op de rechte stukken. Bearman had echter niet meteen door dat het draaien van het onderdeel juist de bedoeling was: ‘Ik dacht dat het kapot was’.

Tijdens de tweede testweek in Bahrein waren alle ogen gericht op de achtervleugel van Ferrari. De Scuderia nam op de donderdag een radicaal ander concept voor het onderdeel mee. De volledige achtervleugel van het Italiaanse team draait ondersteboven en klapt zo open. Hierdoor heeft de SF-26 minder luchtweerstand op de rechte stukken, waardoor de bolide hogere topsnelheden kan rijden. In de bochten klapt de vleugel weer dicht, en genereert zo downforce.

‘Dacht dat het kapot was’

Oliver Bearman kreeg tijdens zijn rondes op het Bahrain International Circuit het concept meteen in actie te zien. “Ik reed achter Lewis en zag het gebeuren. Ik dacht: ‘Wat is er in godsnaam aan de hand?’ Ik dacht dat het kapot was”, vertelt de Haas-coureur eerlijk in Bahrein. “Eerlijk gezegd is het super innovatief en ziet het er ook nog eens heel strak uit. Als het op het circuit werkt, hebben ze zeker iets goeds gedaan.”

Bearman begon zelf zijn Formule 1-carrière met een invalbeurt bij Ferrari. De jonge coureur moest op het laatste moment tijdens de GP Saoedi-Arabië 2024 in de bolide springen, toen vaste coureur Carlos Sainz met een blindedarmontsteking te maken kreeg. Bearman is vol lof over de nieuwe achtervleugel van zijn oude werkgever. “Het ziet er cool uit, maar ook zwaar”, vervolgt de coureur. “Ik denk dat iedereen het wel overwogen heeft – wij bij Haas zelf ook – maar je moet altijd een compromis sluiten met dit soort dingen.”

