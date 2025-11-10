Haas-coureur Oliver Bearman kijkt tevreden terug op zijn race in São Paulo. De Brit wist zijn achtste startplek om te zetten in een zesde plaats bij de finish. Bearman levert hiermee belangrijke punten voor Haas, die hard nodig zijn in de competitieve constructeursstrijd in het middenveld.

De sprintrace eerder dit weekend verliep teleurstellend voor Bearman. De Brit duwde Liam Lawson op het rechte stuk richting bocht 4 het gras op. Voor het incident kreeg Bearman een tijdstraf van vijf seconden en een strafpunt op zijn superlicentie. In bocht 4 raakte Lawson vervolgens Bearman, waardoor de Haas-coureur spinde. Later die dag kwalificeerde Bearman zich als achtste, maar na een race vol inhaalacties kwam hij uiteindelijk als zesde over de streep. Na afloop was de Brit uitgelaten over zijn sterke resultaat: “Ik ben heel blij. Ik denk dat we eerlijk gezegd een perfecte race hebben gereden en dat was het best mogelijke resultaat dat we konden behalen.” Dankzij zijn acht behaalde punten staat Haas nu slechts twee punten achter Aston Martin in het constructeurskampioenschap.

LEES OOK: Bortoleto enorm teleurgesteld na thuisrace: ‘Zwaarste weekend van mijn carrière’

Bearman benadrukte dat het team vooral uitstekend werk heeft geleverd, ondanks wat geluk door het uitvallen van enkele concurrenten: “Natuurlijk hadden we wat geluk met het uitvallen van sommige auto’s, maar over het algemeen denk ik dat we een geweldige race hebben gereden. Goede strategie, goed tempo en zelfs een paar inhaalacties, wat nooit makkelijk is omdat het altijd extra risico met zich meebrengt. Maar het was een erg mooie race.” Vorig raceweekend in Mexico reed Bearman een indrukwekkende race, waarin hij knap als vierde over de streep kwam. Terugkijkend op dat weekend zei hij: “Mexico was een beetje een verrassing, maar om dat momentum vast te houden met een P6 voelt fantastisch. Nu hebben we een mooie kans richting de laatste drie races.”

Seizoen om te onthouden

Met zijn sterke optredens in Mexico en São Paulo is Bearman bezig aan een indrukwekkend seizoen. De Brit heeft al 40 punten verzameld en is daarmee de derde best scorende Haas-coureur ooit. Alleen Kevin Magnussen (56 punten in 2018) en Nico Hülkenberg (41 punten in 2024) deden beter. Met nog drie races te gaan in 2025 maakt Bearman theoretisch zelfs kans om Magnussens record te verbreken.

In het constructeurskampioenschap staat Haas achtste met 70 punten, slechts twee punten achter Aston Martin en acht punten voor op Sauber. Ook Racing Bulls ligt met 82 punten nog niet ver weg. Het Amerikaanse team hoopt in Las Vegas het momentum vast te houden en de zesde plek van Racing Bulls over te nemen. Dat zou Haas’ op één na beste resultaat ooit in de Formule 1 zijn, naast de vijfde plek in 2018. Met nog drie Grand Prix en een sprintrace te gaan belooft de strijd in het middenveld de komende weken spannend en cruciaal te worden.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.