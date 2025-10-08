Na een bewogen openingsfase kon Oliver Bearman zich tijdens de Grand Prix van Singapore knap herpakken en waardevolle punten binnenslepen voor Haas. De jonge Brit eindigde als negende en toonde zich na afloop tevreden, ondanks een incident in de eerste bocht. ‘Heel even hoopten we nog op een extra positie, maar Alonso was vandaag simpelweg sneller’, blikt Bearman terug.

Oliver Bearman kwalificeerde zich als negende in Singapore, terwijl teamgenoot Esteban Ocon niet verder kwam dan P17. De race begon echter minder goed voor de jonge Brit, want in de eerste bocht werd hij al geraakt door Isack Hadjar. Bearman moest van zijn lijn en viel terug naar de tiende plaats. “Ik ben echt blij”, zei Bearman na afloop. “Na het incident in ronde 1 zakte ik terug naar P10 en kwam ik direct onder druk van Nico (Hülkenberg, red.), die toen erg snel was. In mijn eerste stint had ik moeite met de balans van de auto, maar na de pitstop hebben we een goede stap gezet.”

Even leek er zelfs meer in te zitten dan zijn uiteindelijke negende finishplaats. Door een trage pitstop van Fernando Alonso schoof Bearman tijdelijk op naar plek acht. “We hoopten even op een extra positie, maar Alonso was vandaag simpelweg sneller. Jammer dat we die plek verloren, maar ik ben blij dat we punten hebben gepakt. Op een uitdagend circuit als Singapore zijn die extra belangrijk. We hebben als team een sterk weekend neergezet.”

Constructeursstrijd in volle gang

Haas staat momenteel negende in het constructeurskampioenschap met 46 punten. Vorig jaar eindigde het team nog als zevende. Wil het Amerikaanse team dit seizoen niet verder terugzakken, dan moeten er in de laatste zes raceweekenden nog flink wat punten worden gescoord. Ondanks de achterstand kan het snel gaan in het competitieve middenveld – zoals Alpine vorig jaar in Brazilië bewees. De Franse renstal sprong toen met één sterke race van P9 naar P6 in het kampioenschap.

