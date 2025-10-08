Red Bull-teambaas Laurent Mekies weigert nog altijd om ook maar deels de eer op strijken voor de recente opmars van het Oostenrijkse team. Sinds de komst van de Fransman bij Red Bull is er weer een duidelijke stijgende lijn te bespeuren in de prestaties van de renstal – Max Verstappen eindigde sinds de zomerstop vier races achter elkaar op het podium – maar volgens Mekies komt dat door het werk van het team zelf. ‘Hij is gewoon te lief’, reageert Verstappen.

Sinds de zomerstop is er een duidelijke stijgende lijn bij het team van Red Bull te bespeuren. Max Verstappen kon zelfs sinds de start van de tweede seizoenshelft meer WK-punten binnenhalen – 86 punten – dan naaste titelrivalen Oscar Piastri – 52 punten – en Lando Norris – 39 punten. Hoewel de Nederlander twijfelt of hij hierdoor weer een serieuze titelkandidaat is, is het wel duidelijk dat Red Bull bezig is aan een opmars.

Die opmars is lastig los te zien van de komst van Laurent Mekies. De Fransman volgde in juli de ontslagen Christian Horner op als Red Bull-teambaas. Toch weigert de Fransman om maar enigszins met de eer te strijken. “Het is nog altijd nul, jongens”, vertelt Mekies in Singapore wanneer hem wordt gevraagd hoeveel procent van de opmars aan hem te danken is.

“De verbetering in prestaties is te danken aan het werk van iedereen die elke race weer probeert de beperkingen van de auto te analyseren. En dat werk, opnieuw met zeer sterke en duidelijke input van Max, werpt zijn vruchten af”, prijst de Fransman ook zijn stercoureur. “Dat is natuurlijk goed nieuws. Want als groep bevestigt het gewoon dat we de beste mensen hebben die we ons kunnen wensen. En we gaan door met werken, we stoppen hier niet.”

Mekies is ‘te lief’

Volgens Verstappen is Mekies ‘te lief’ in dat hij de ommekeer bij Red Bull niet deels aan zichzelf toeschrijft. “Ik denk dat Laurent in dat opzicht waarschijnlijk te aardig is”, reageert Verstappen in Singapore op de opmerkingen van zijn teambaas. “Maar uiteindelijk is het wel goed dat we het gewoon benaderen als een echte teaminspanning. We hebben altijd geprobeerd om naar de details te kijken. We hebben geprobeerd om te begrijpen wat onze zwakke punten waren. En sinds een paar races gaat het zeker een stuk beter. Door de juiste vragen te stellen, waarbij ook Laurent betrokken is, werkt het gewoon goed.”

