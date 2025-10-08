Met een derde en vierde plaats voor respectievelijk Lando Norris en Oscar Piastri verzekerde McLaren zich in Singapore van een nieuwe constructeurstitel. Na een uitermate dominante eerste seizoenshelft werd de titelstrijd zondag beslist. Toch hebben de kampioenen sinds de GP op Zandvoort geen race meer gewonnen. Volgens expert Martin Brundle hebben Mercedes en Red Bull inmiddels aansluiting gevonden bij McLaren.

In zijn column voor Sky Sports blikte oud-coureur en analist Martin Brundle terug op het weekend in Singapore. Waarom slaagde McLaren er niet in om te winnen? “Ze excelleren in lange, snelle bochten en op circuits met hoge bandenslijtage en degradatie”, lichtte de Brit toe. “Daar zijn we al een tijdje niet geweest”, verklaarde hij het gebrek aan eremetaal in Woking. “Het team verwacht in Brazilië, Qatar en Abu Dhabi weer in vorm te zijn, en mogelijk al in Austin beter voor de dag te komen. Toch lijkt het erop dat Red Bull en Mercedes de aansluiting hebben gevonden met McLaren”, benadrukte Brundle.

De 66-jarige Brit riep zijn lezers op te genieten van de huidige competitieve fase in de Formule 1. “Zoals we inmiddels gewend zijn, ligt het veld ongelooflijk dicht bij elkaar”, vervolgde hij. “Als Formule 1-fans moeten we deze momenten echt koesteren, ook al is inhalen steeds moeilijker geworden met zulke aerodynamische auto’s. Tegelijkertijd is het ook meedogenloos – als een coureur een mindere kwalificatieronde rijdt, zakt hij niet één of twee startrijen terug, maar meteen vijf.”

