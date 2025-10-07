McLaren-teambaas Andrea Stella en CEO Zak Brown droegen de nieuwverworven constructeurstitel zondag op aan teamwork. Ook terwijl Norris en Piastri de afgelopen maanden hun eigen titelstrijd uitvochten, bleef de Britse renstal vasthouden aan samenwerking en eerlijke kansen voor beide coureurs. Toch leek Oscar Piastri tijdens de GP van Singapore het gevoel te krijgen dat hij oneerlijk werd behandeld. Volgens Martin Brundle wordt deze race de nieuwe standaard voor McLaren.

Tijdens de start van de GP van Singapore opende Lando Norris vanaf P5 direct de aanval op Kimi Antonelli en teamgenoot Oscar Piastri. Beiden werden ingehaald, al was er sprake van contact tussen de Brit en de Australiër. “Dat was niet heel sportief van ’m”, klaagde Piastri over de boordradio. Niet veel later deed hij opnieuw zijn beklag. “Vinden we het normaal dat Norris me gewoon opzij beukt?”, vroeg hij gefrustreerd.

‘Hoort gewoon bij racen’

Na afloop verzekerde teambaas Andrea Stella dat het incident achter de schermen besproken zal worden en dat het team hier sterker uit zal komen. Analist en oud-coureur Martin Brundle denkt echter dat de vrede binnen McLaren voorgoed verstoord is. “Ik denk dat de spelregels tussen de twee McLaren-coureurs voor de rest van het seizoen zijn veranderd”, aldus Brundle in een uitzending van Sky Sports. Tegelijkertijd leek hij Norris in het gelijk te stellen. “Ik vond de inhaalactie pittig, opportunistisch én agressief, maar dat hoort ook bij racen. Dit zijn gewoon de nieuwe spelregels”, waarschuwde hij Piastri. “Ik snap niet hoe McLaren hier een rijderswissel had kunnen rechtvaardigen. Tegelijkertijd zal Oscar nu denken: ‘Oké, het zij zo. Dit is hoe we gaan racen.'”

LEES OOK: Geïrriteerde Piastri gaat viraal na GP Singapore, McLaren wil coureurs ‘verenigen

Collega en oud-wereldkampioen Jenson Button vond eveneens dat Norris niets verkeerd had gedaan. “Het is racen”, reageerde ook hij. “Ze rijden zij aan zij. Norris tikte tegen de achterkant van Max (Verstappen, red.) en had een beetje overstuur. Het laat gewoon zien hoe weinig grip hij had. Het is niet alsof hij Piastri expres tegen de muur wilde duwen. Als ik Oscar was, zou ik denken: ‘Ah, mijn teamgenoot heeft me daar de loef afgestoken.’ En daar laat je het bij.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.