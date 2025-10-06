Hoewel McLaren een nieuw titelfeestje mocht vieren na de GP van Singapore, was coureur Oscar Piastri niet te genieten. Terwijl het hele team op het podium klom voor hun tweede kampioenschap op rij, keek de Australiër vermoeid toe vanuit de persruimte. Door een agressieve inhaalactie van teamgenoot Lando Norris in de openingsronde eindigde hij op P4 en verloor hij opnieuw terrein in het coureurskampioenschap.

Een videofragment vanuit de cockpit van Piastri vlak na de GP van Singapore gaat inmiddels viraal op sociale media. McLaren-CEO Zak Brown bedankt de Australiër voor zijn inzet en feliciteert hem met de constructeurstitel. Halverwege de boodschap trekt Piastri echter zijn koptelefoontje los, waardoor het praatje van Brown plotseling wordt onderbroken. Piastri’s gezicht staat ondertussen op onweer. Ook een andere video zorgt voor commotie op het internet – terwijl het hele McLaren-team de nieuwe titel viert op het podium, kijkt een verslagen Piastri toe vanuit de mediapen.

Niet veel later werd Piastri alsnog betrokken bij de festiviteiten, al meldden verschillende media dat hij eerst een stevig gesprek had met zijn persvoorlichter. In de berichten die McLaren sindsdien op sociale media heeft gedeeld, is de spanning tussen Piastri en het team in ieder geval nog steeds voelbaar. Aan teambaas Andrea Stella de taak om McLaren – en met name zijn coureurs – weer samen te brengen. “We zullen de situatie bekijken en goede gesprekken voeren”, verzekerde de Italiaan tegenover de media in Singapore. “We komen sterker en verenigd terug.”

‘Coureurs moeten McLaren kunnen vertrouwen’

“Oscar (Piastri, red.) deed een paar uitspraken in de auto, maar dat is het karakter dat we van onze coureurs willen”, vervolgde hij. “Ze moeten hun standpunt heel duidelijk maken, dat is wat we van hen vragen.” Piastri droeg McLaren op actie te ondernemen nadat Norris hem in de eerste ronde voorbij was gekomen. De Brit was immers op zijn auto gebotst. “Onze review moet heel gedetailleerd en analytisch zijn, waarbij we rekening houden met het standpunt van beide coureurs”, lichtte Stella toe. “Daarna kunnen we eensgezind kijken of we de juiste keuzes hebben gemaakt, of dat we in het vervolg iets anders moeten doen.”

LEES OOK: Norris relativeert botsing met Piastri: ‘Dan hoor je niet in Formule 1’

“Daarbij herinneren we onszelf er altijd aan: ‘Dit is moeilijk'”, besloot Stella. “Beide coureurs hebben hun eigen ambities en die moeten we respecteren. Dat is een fundamenteel principe van de manier waarop we bij McLaren racen. Zodoende moeten we heel nauwkeurig zijn, want er staan niet alleen WK-punten op het spel, maar ook het vertrouwen van onze coureurs. Dat is misschien wel nog belangrijker.”

