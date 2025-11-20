Volgens Oliver Bearman komt de recente vooruitgang van Haas vooral door de upgrades aan de VF-25. Het team vecht sinds de GP Verenigde Staten – toen het team de upgrade meenam – weer om punten in het middenveld en strijdt in het constructeurskampioenschap voor de zesde plaats. Ook benadrukt de Brit dat zijn aangepaste persoonlijke routine hem sinds de zomerstop helpt tijdens de afgelopen raceweekenden.

Het Amerikaanse Haas introduceerde tijdens de Grand Prix van Austin een upgradepakket, dat direct effect had. Het pakket omvatte een aangepaste vloer, vernieuwde achterhoeken en nieuwe inlaten bij de sidepods. Sindsdien heeft Haas 24 kostbare punten gescoord, waardoor het team nu slechts twee punten achter Aston Martin en twaalf punten achter Racing Bulls staat in de strijd om de zesde plaats in het constructeurskampioenschap.

“Het succes is zeker te danken aan de upgrade”, zegt Bearman vooruitblikkend op de Grand Prix van Las Vegas. “Ik ben echt trots op het team voor wat ze hebben gedaan. Het was een risicovolle zet om nog zo laat in het seizoen upgrades te brengen, maar het heeft ons punten opgeleverd, en dat was het doel.” Hoewel de verbeteringen niet spectaculair te noemen waren, benadrukt de 20-jarige Brit dat zelfs kleine stappen een groot verschil kunnen maken in zo’n krap veld: “Het is geen revolutionaire upgrade, maar dat hoeft ook niet om alsnog revolutionaire resultaten te behalen.”

Bearman verfijnt aanpak

Naast de technische vooruitgang heeft Bearman ook zijn persoonlijke routine aangescherpt. Sinds de zomerstop hanteert hij een meer gestructureerde aanpak tijdens raceweekenden, waarbij hij technische voorbereiding en mentale focus beter met elkaar in balans brengt. “Voor de zomerstop was ik de hele tijd bezig met het rijden en de afstelling van de auto”, legt hij uit. “Nu zorg ik dat ik een halfuur voor een sessie stop met dat werk en me volledig op mijn mentale voorbereiding richt. Dat heb ik als zeer nuttig ervaren. De auto is verbeterd, en ik begrijp nu hoe hij zich aan de limiet gedraagt. Daardoor kan ik niet alleen consistenter rijden met de auto, maar ook mijn aanpak tijdens het hele weekend verbeteren.”

