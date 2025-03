Het was een kwalificatiesessie met wisselend succes voor de rookies in Melbourne. Racing Bulls Isack Hadjar en Saubers Gabriel Bortoleto mochten vieren dat ze in Q2 konden komen, terwijl voor Mercedes’ Andrea Kimi Antonelli en Red Bulls Liam Lawson Q1 al gelijk in mineurstemming eindigde. Voor Oliver Bearman was de kwalificatie er echter eentje om helemaal te vergeten, want de kersverse Haas-coureur kon niet eens een snelle ronde rijden.

Het weekend in Australië begon voor Oliver Bearman op de vrijdag ook al een stuk minder dan voor zijn mededebutanten. De Haas-coureur had de twijfelachtige eer als eerste een crash te veroorzaken tijdens de eerste vrije training. Een dag later, tijdens VT3, stond Bearman voor een tweede keer met zijn Haas tegen de muur. De twee crashes eisten hun tol voor de VF-25, want Bearmans auto wilde gelijk bij aanvang van de kwalificatie niet meer schakelen.

“Het was natuurlijk een beetje teleurstellend”, vertelt een zichtbaar aangeslagen Bearman achteraf tegen F1TV. “Het is tot nu toe een rommelig weekend geweest. Morgen wordt daarom een interessante dag, en hopelijk kunnen we alles gauw achter ons laten.” De FIA heeft wel nog goed nieuws voor Bearman. De coureur mag toch aan de race op het Albert Park Circuit meedoen, ondanks dat hij geen kwalificatietijd kon neerzetten.

Excuses aan Haas

Bearman steekt vooral de hand in eigen boezem voor zijn problemen tijdens het Australische raceweekend tot nu toe. “Als team worstelen we al het hele weekend, en ik kon natuurlijk niet tijdens elke vrije training de baan op. Dat maakte het moeilijk voor de jongens in de garage om de auto te begrijpen. Ik kan alleen maar mijn excuses aanbieden aan het team daarvoor”, besluit de Haas-debutant.

