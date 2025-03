De openingsdag in Melbourne kwam al vroeg ten einde voor Haas-debutant Oliver Bearman. Tijdens de eerste vrije training verloor de jonge Brit de controle over zijn VF-25 bij het ingaan van bocht tien. Dit resulteerde in een uitstapje naar de grindbak en een harde klapper tegen de muur. Achteraf geeft Bearman, die door de schade niet kon deelnemen aan VT2, toe dat hij iets te veel de grenzen heeft opgezocht.

Met nog twintig minuten op de klok zorgde de 19-jarige Oliver Bearman tijdens de eerste vrije training voor een rode vlag op Albert Park Circuit. Hij parkeerde zijn Haas hard in de muur bij het uitkomen van bocht tien. Op eigen kracht klom hij uit de bolide om vervolgens af te druipen naar de Haas-garage. De rookie, die dit jaar debuteert bij de Amerikaanse renstal, maakt zich op voor een iets meer beheerste derde vrije training op zaterdag. Geen kleine foutjes meer.

“Het is natuurlijk jammer dat ik vandaag de tweede vrije training heb gemist”, verklaarde hij later tegenover Formula1.com. “De monteurs hebben geweldig werk geleverd om de auto weer rijklaar te maken, maar we kwamen simpelweg tijd tekort. Ik maakte een klein foutje in de tiende bocht, waardoor ik iets te wijd ging. Het is daar gewoon heel hobbelig, en daardoor verloor ik helaas de controle over de auto.”

Wennen aan de Formule 1?

“Verder voelde het eigenlijk best goed”, vervolgde hij optimistisch. “Ik denk dat ik gewoon te veel wilde, te snel. Die aanpak ben ik een beetje gewend, maar dat is natuurlijk niet de juiste voor de Formule 1.” Oliver Bearman heeft in 2024 al drie Grands Prix gereden als reserverijder voor Ferrari en Haas, maar was tot nu toe vooral gefocust op zijn Formule 2-seizoen met PREMA. “In de Formule 2 heb je na de eerste training meteen de kwalificatie, dus dan rijd je vrijwel meteen op de limiet. Misschien reed ik hier dus iets te agressief – dat is volledig mijn fout.”

Ondanks dat Bearman het weekend in Melbourne met schade begon, kijkt hij met vertrouwen naar de rest van het evenement. “Het is zeker nog niet voorbij”, besloot hij. “Ik voelde me lekker in de auto en was goed aan het opbouwen. Dat foutje was gewoon zonde. Gelukkig hebben we een lange derde vrije training voor de boeg, gevolgd door de kwalificatie. En de race belooft vooralsnog heel onvoorspelbaar te worden”, doelde hij op het wisselvallige weer dat voor zondag wordt voorspeld.

