Red Bull blaakt nog niet van het zelfvertrouwen na de openingsdag voor de GP van Australië. Max Verstappen noteerde tijdens de eerste vrije trainingen respectievelijk de vijfde en zevende tijd, terwijl teamgenoot Liam Lawson bleef steken in de achterhoede. Adviseur Helmut Marko waarschuwt dat dit weekend een strijd wordt met Ferrari en Mercedes. Het verslaan van regerend wereldkampioen McLaren is een brug te ver.

Het credo binnen Red Bull blijft onveranderd, zo maakte Helmut Marko duidelijk tegenover de media in Melbourne: “Werk aan de winkel,” concludeerde hij nog maar eens. “De auto voelde tijdens de eerste training beter aan,” legde hij uit. “Tijdens de middagsessie was deze wat ‘nerveuzer’ en hadden we meer last van onderstuur. Dat had alles te maken met een aantal aanpassingen aan de afstelling.”

Strijd achter McLaren

Op basis van deze eerste resultaten verwacht de Oostenrijker dat McLaren de maatstaf zal bepalen op Albert Park Circuit. Red Bull zal het in Melbourne moeten uitvechten met rivalen Ferrari en Mercedes. “We zitten hoe dan ook achter McLaren,” lichtte hij toe. “Vandaag waren we ongeveer drie tienden van Lando Norris verwijderd. Dat gezegd hebbende, denk ik dat we de auto voor morgen beter kunnen afstellen, al blijft er werk aan de balans.”

Marko verwacht dat in Australië de strijd zal gaan om de plekken achter Lando Norris en Oscar Piastri. “Ferrari was ook snel, met name Charles Leclerc,” vervolgde hij. “Ik denk dat het achter McLaren heel krap wordt tussen Ferrari, Mercedes en wij. Kwalificeren op de tweede startrij zal voor ons het maximaal haalbare zijn.”

Juist daarom willen de Oostenrijkers niet het risico nemen om met een regenafstelling aan de kwalificatie te beginnen. Zondag wordt er veel regen voorspeld in Melbourne, maar tijdens de kwalificatie blijft het voorlopig kurkdroog. “Natuurlijk weten we dat Max (Verstappen, red.) altijd goed presteert in de regen”, aldus Marko. “Maar tijdens de kwalificatie zal het droog zijn, dus we zullen de auto op die manier afstellen. Max heeft in Brazilië natuurlijk bewezen dat hij in de regen nog steeds kan winnen vanaf de achterste startrijen, maar hier in Australië kun je nooit zeker zijn van de weersvoorspellingen. Het is te riskant om volledig te vertrouwen op een regenrace, al hoop ik er natuurlijk wel op,” besloot hij lachend.

