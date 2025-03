Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, heeft bij het team van Red Bull aangegeven dat de viervoudig wereldkampioen dit seizoen niet zomaar zijn medewerking zal verlenen aan alle marketingfilmpjes van het team. Vermeulen ergert zich al langer aan het niveau van sommige Tiktok-video’s, die wat hem betreft afbreuk doen aan het merk Max Verstappen en ook niet passen bij de uitstraling van andere grote partners van zowel Verstappen als Red Bull Racing.

“Grote merken als Oracle, Tag Heuer en Heineken investeren heel veel geld in wereldwijde campagnes rond Max. Er rijden hier in het centrum van Melbourne bussen rond met de beeltenis van Max, dat ziet er allemaal gelikt uit. Dan past het niet als ik vervolgens op Tiktok een video voorbij zie komen waarbij Max ballonnen lek moet prikken. Dat soort filmpjes maak je niet met een viervoudig wereldkampioen”, zo vertelt Vermeulen In Melbourne, in de aanloop naar de eerste race van het seizoen.

Dit seizoen worden de ideeën voor marketingvideo’s van Red Bull voortaan eerst aan het management van Verstappen voorgelegd en op basis daarbvan wordt besloten om wel of geen medewerking te verlenen.

Max Verstappen: ‘Onzindingetjes’

Donderdag gaf Max Verstappen (27) zelf al aan dat hij blij is minder ‘onzindingetjes’ voor Red Bull te hoeven doen. “Ik heb meer met serieuze activiteiten, Ik heb liever dat ze dingen naar buiten brengen die constructief zijn en waar mensen misschien nog iets van kunnen leren. Ik heb minder met van die onzindingetjes’ voor Tiktok”, zei Verstappen in Melbourne in een onderonsje met de Nederlandse media. “Ik heb veel van dat soort dingen gedaan. Caravans afschrijven met Daniel Ricciardo op een filmdag in Spielberg bijvoorbeeld, dat was heel leuk. Maar toen zat de wereld wel wat anders in elkaar dan nu. En zoiets doe je één keer. Dan is het uniek. Of er na tien jaar Formule 1 niet meer zo heel veel uniek is voor mij? Minder ja. Op een gegeven moment moet je ook wat selectiever zijn.”

