Oliver Bearman vertelt over zijn eigen ervaringen met de Nordschleife. De rookie werd gevraagd naar zijn avonturen op het Duitse circuit naar aanleiding van het racedebuut van Max Verstappen op de Nürburgring. Bearman onthult hoe hij als vijftienjarige met zijn familie een paar rondjes reed op de Duitse baan: ‘Mam bleef de hele ronde lang maar schreeuwen’.

Max Verstappen verruilde voor één weekend zijn RB21 in voor een GT-auto en haalde in zijn vrije tijd tussen de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan zijn licentie voor de beroemde Nordschleife Nürburgring. De Nederlander kreeg al veel complimenten van zijn Formule 1-collega’s voor zijn uitstapje. Zo noemde Nico Hülkenberg Verstappen een ‘gepassioneerd coureur’, en nam Alexander Albon zijn petje af voor zijn voormalig teamgenoot.

Ook Oliver Bearman – bezig met zijn eerste jaar in de Formule 1 – is onder de indruk van de meer ervaren coureur. “Ik hoop dat ik op een dag in mijn carrière zo ver ben dat ik net als Max kan rijden wat hij wil en dat puur uit passie kan doen”, vertelt Bearman in Azerbeidzjan. “Natuurlijk ben ik nog niet zo ver, maar het is zo indrukwekkend om te zien wat hij kan en hoe getalenteerd hij is als coureur. Het is waanzinnig. Ik denk dat hij waarschijnlijk de beste coureur is die we ooit hebben gezien.”

Het Nordschleife-avontuur van de familie Bearman

De Brit heeft zelf nog niet zoveel ervaring met de ‘Groene Hel’ in Duitsland. “Alleen op de simulator”, zegt Bearman eerlijk. “Ik heb wel één ronde gereden met mijn vader toen ik racete op het GP-circuit in de Duitse Formule 4. Het was tijdens COVID, dus we hadden onze familie-auto vanuit het Verenigd Koninkrijk laten overkomen. Een Audi Q7. Ik was toen vijftien, dus ik mocht niet rijden. We mochten drie rondes rijden, en ik moest mijn vader vertellen welke bochten er steeds aankwamen.”

Niet alle leden van de familie Bearman konden echter genieten van de rondes over de Nordschleife. “Na de eerste ronde wilde mijn moeder al uit de auto, want ze bleef de hele ronde lang maar schreeuwen. Tijdens de tweede ronde konden we sneller, maar aan het einde van dat rondje zijn we gestopt. De remvloeistof stroomde namelijk uit de remklauwen. Dat was niet geweldig, en we besloten om het laatste rondje niet rijden, want we hadden de auto de volgende dag nog nodig om naar school te rijden.”

