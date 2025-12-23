Oliver Bearman verwacht dat Arvid Lindblad een ‘moeilijke introductie’ te wachten staat in de Formule 1. Nadat in 2025 nog zes rookies aan de start van het seizoen stonden, is de kersverse Racing Bulls-coureur een jaar later de enige nieuwkomer. In Lindblads debuutseizoen gaan meteen de nieuwe reglementen van kracht, maar volgens Bearman kan dat ook voordelig zijn voor de Brits-Zweedse coureur: ‘De nieuwe regels zijn een beetje een gelijkmaker’.

Arvid Lindblad staat aan de vooravond van zijn introductie in de Formule 1. De Red Bull-junior werd dit jaar zesde in het Formule 2-kampioenschap, en neemt in 2026 plaats naast Liam Lawson bij Racing Bulls. Oliver Bearman – een van de zes rookies in 2025 – voorziet een ‘uitdagende introductie’ voor de enige rookie van volgend seizoen, wanneer de reglementen ingrijpend veranderen.

“Het zal zeker een uitdaging worden, maar ik geloof dat Arvid een zeer getalenteerde coureur is”, vertelt Bearman aan de media in Abu Dhabi. “Ik reed in de Formule 2 bij Prema toen hij in de Formule 3 reed en hij presteerde het hele jaar door erg goed. Nu heeft hij een geweldig seizoen achter de rug in de Formule 2.” Lindblad won tijdens het laatste Grand Prix-weekend in Abu Dhabi nog op de zaterdag de sprintrace.

Moeilijke start

Bearman gelooft daarom ook dat Brits-Zweedse coureur zeker het talent heeft om de overstap naar de Formule 1 te maken. “Maar het zal een moeilijke start worden”, waarschuwt de jonge coureur wel meteen. “De nieuwe regels zullen voor de hele grid een beetje een gelijkmaker zijn, omdat we allemaal zoveel moeten leren. De rookies die (in 2025, red.) instapten, kwamen terecht in een regelgeving die al heel volwassen was en waar alle coureurs veel ervaring mee hadden. Terwijl wij er net mee begonnen. Er zijn dus voor- en nadelen aan elke periode in de Formule 1.”

“Ik weet zeker dat hij liever met andere nieuwkomers op de grid zou staan, maar ik weet ook zeker dat hij liever de enige nieuwkomer is dan niet in de F1 te rijden. Dus zo is het nu eenmaal”, sluit Bearman af. Lindblad is in 2026 de enige nieuwe coureur op de grid.

